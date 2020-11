Experta advirtió que Estados Unidos está entrando en fase "más letal" del Covid

Estados Unidos está entrando en la fase "más letal" de la pandemia de coronavirus, advirtió la médica Deborah Birx, una de las principales asesoras sobre Covid-19 de la Casa Blanca, según un comunicado interno filtrado hoy por la prensa local.



En el texto, que circuló ayer entre altos funcionarios del Ejecutivo, la médica contradijo recientes afirmaciones de campaña del presidente Donald Trump, quien sostuvo que el país estaba superando la enfermedad e instó a una respuesta "agresiva" para contenerla, reveló el diario The Washington Post.



"Estamos entrando en la fase más preocupante y letal de esta pandemia", afirmó Birx en el memorando.



En una alarmante descripción de la situación, aseguró que los casos están aumentando rápidamente cerca de 30% en todos los condados del país, "el número más alto de focos condales desde el inicio del brote", y que la mitad del territorio está en los máximos grados alerta por contagios -rojo o naranja- pese a una disminución de los testeos.



La difusión del comunicado interno se dio durante el último día de campaña presidencial, con Trump -candidato republicano a la reelección- realizando actos multitudinarios en estados clave, en los que advertía que su rival demócrata Joe Biden volvería a imponer un confinamiento del país.



"No se trata sobre confinamientos, sino sobre un enfoque agresivo y balanceado que no está siendo implementando", lamentó la experta.



Las advertencias de Birx se dan luego de que Anthony Fauci, el epidemiólogo que lidera el consejo científico sobre Covid-19 de la Casa Blanca, alertara que el invierno iba a traer "un montón de dolor" si el país no lograba cambiar la trayectoria de la pandemia.



Estados Unidos, el país con más infectados y muertos por coronavirus en el mundo, reportó el pasado viernes 99.321 casos diarios -récord mundial-, una cifra que según Birx podría superarse esta semana.



En sólo un mes, la media de contagios semanales aumentó más del 97%, reportó la televisora CNN.



En total, más de 9,3 millones de personas se contagiaron en el país y 231.754 fallecieron desde el inicio del brote, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, mientras un modelo estadístico de la Universidad de Washington predijo cerca de 400.000 decesos para febrero.