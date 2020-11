Apuntan a motivos islamistas tras atentado en Viena y buscan a los responsables

El ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, confirmó que el número de personas fallecidas tras el ataque terrorista aumentó a cuatro. En tanto, 17 personas resultaron heridas, al menos 6 de ellas se encuentran en estado grave.Nehammer calificó al atacante neutralizado por la Policía en Viena este lunes como un "terrorista islamista", y afirmó que de momento no se puede descartar que hubiera otros perpetradores."Ayer por la noche experimentamos un ataque de al menos un terrorista islamista", dijo el ministro en una conferencia de prensa, según. Asimismo, aseveró que el atacante era simpatizante del Estado Islámico (EI).Franz Ruf, jefe de la Policía de Viena, que participó en la misma rueda de prensa, se negó a dar más detalles sobre la identidad del tirador para no perjudicar la investigación. Al mismo tiempo, se informó que ya se ha registrado su domicilio.En cuanto a si actuaba solo o con ayuda de otros, Nehammer señaló que la pregunta está abierta. "Actualmente no podemos descartar que haya otros perpetradores", dijo el ministro.Al mismo tiempo, las autoridades austriacas confirmaron varios detalles de lo sucedido. En particular, Ruf indicó que los hechos resultaron en tres víctimas civiles, dos hombres y una mujer. Además, desmintió los reportes iniciales de que el atacante abatido llevaba un cinturón explosivo.Unas horas antes, Nehammer indicó que al menos un atacante logró huir y que "están fuertemente armados y son peligrosos". Asimismo, resaltó que pueden trasladarse de la capital a otra ciudad austriaca.La noche de este lunes, seis ataques con arma de fuego tuvieron lugar en diferentes puntos de Viena. Cuatro personas fueron sido asesinadas.Previamente, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, prometió que el Ejército se hará cargo de la seguridad en Viena y afirmó que la Policía tomará "medidas decisivas" contra los autores de los ataques. Las autoridades austriacas calificaron los atentados como actos terroristas.Kurz declaró que el ataque terrorista múltiple que se perpetró este lunes en la capital de su país tuvo motivos islamistas y prometió encontrar a todos los responsables del ataque, que dejó cuatro muertos y numerosos heridos."No es un conflicto entre cristianos y musulmanes o entre austriacos e inmigrantes. Es una lucha entre muchas personas que creen en la paz y esas pocas que quieren una guerra. Es una lucha entre la civilización y la barbarie", sentenció."Nunca olvidaremos a las víctimas y defenderemos juntos nuestros valores fundamentales", prometió Kurz.