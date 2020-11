A fin de marzo AstraZeneca tendrá una distribución avanzada de la vacuna

El director del área de Investigación y Desarrollo de Oncología de la empresa farmacéutica AstraZeneca, Josep Baselga, confirmó que "a finales del primer trimestre del año que viene, si todo va bien, las vacunas estarán en una fase avanzada de distribución".



Baselga afirmó que AstraZeneca calcula que a principios de 2021 tendrá unos tres mil millones de dosis de vacunas que confía que se verifiquen efectivas. Lo "complicado" será diseñar cómo repartirlas dada la demanda que existirá, por lo que dijo estimar que hasta "finales del primer trimestre" del año próximo las vacunas -en caso de funcionar- no estarían en "fase avanzada de distribución".



AstraZeneca espera que antes de finales de año "una, dos o tres" de las cuatro vacunas con las que está experimentando comiencen a dar "resultados". En el caso de las vacunas de esta empresa la previsión es que se apliquen dos dosis: la segunda 28 días después de la primera.



Según reveló Baselga, ahora mismo en todo el mundo hay 175 vacunas distintas sobre las que se está trabajando, 35 de ellas en ensayos clínicos con enfermos y 10 en su fase final de verificación. Sin embargo, destacó que "la vacuna ayudará, pero no es la única solución", y señaló que AstraZeneca está desarrollando también un tratamiento por "anticuerpos monoclonales", con el que se aplicarían anticuerpos de personas que pasaron el virus a potenciales enfermos.



Hay 16 de estos tratamientos en desarrollo y uno en especial que «es buenísimo». Con todo, expresó su confianza en que tras un invierno que será "horroroso" en Europa el próximo verano sea "relativamente normal", al tiempo que sostuvo que no se debe obligar a vacunarse a quien no lo quiera, porque a su juicio debe prevalecer "un principio de libertad individual que es innegable".