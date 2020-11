Video: Una anaconda de 6 metros guía en un camino a un grupo de serpientes

Una espantosa sorpresa se llevaron unos estudiantes que realizaban una caminata por un bosque de Brasil. Mientras transitaban por una carretera, se encontraron con una enorme anaconda de seis metros de largo que estaba acompañada de otro grupo de serpientes de menor tamaño.Al ver al enorme reptil, el grupo de estudiantes de veterinaria no dudó en registrar el hecho en u video que se viralizó en las redes sociales.En la grabación se observa cómo la gran anaconda atraviesa el camino para ocultarse en un charco de agua. Sin embargo, los jóvenes no esperaban que la protagonista de la historia fuera seguida por un grupo de serpientes de menor tamaño.Antônio Stábile dos Santos, uno de los testigos del video viral captado en Brasil, preguntó si los animales tendrían una relación de madre e hijos. Sin embargo, el biólogo Willianilson Pessoa afirmó que no había certeza en esa teoría puesto que científicamente no se sabe que las serpientes brinden cuidado parental a sus crías.Video: el llanto de dos nenas cuando se reencuentran con su perro perdidoAdemás, Pessoa contó que las hembras son más grandes que los machos y estas liberan una hormona que hace que ellos comiencen a seguirlas, lo que explicaría este extraño suceso.