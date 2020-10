Gran Bretaña vuelve a la cuarentena y garantiza pago de sueldos a no esenciales

La situación en Europa

Gran Bretaña volverá al confinamiento absoluto desde este jueves 5 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre para intentar impedir el avance de la pandemia de coronavirus Covid-19 que superó el millón de casos positivos en esta jornada y se ordenó el cierre de todos los comercios no esenciales, anunció este sábado el primer ministro británico Boris Johnson."A menos que actuemos podríamos ver las muertes en este país alcanzar miles por día", comunicó el mandatario durante la conferencia de prensa de anuncio junto a sus principales consejeros científico y médico, Patrick Vallance y Chris Whitty.Johnson solicitó a la sociedad "actuar ahora" para evitar el riesgo de tener "miles de muertes al día" en unas pocas semanas y defendió la medida al argumentar que "ningún primer ministro responsable puede ignorar el mensaje de esas cifras", en referencia a los 1.011.660 infectados totales.De acuerdo a lo precisado, los negocios considerados no esenciales tendrán que cerrar sus puertas, al igual que los establecimientos de hostelería y restaurantes y pidió a la gente "permanecer en casa".En ese sentido, recordó que los más de 56 millones de habitantes del país pueden salir de sus domicilios exclusivamente a comprar comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicios o ir al trabajo (en caso de no poder hacerlo por la vía remota) y recordó que las escuelas y las universidades seguirán abiertas.Asimismo, garantizó que el Estado le pagará el 80% de sus salarios a los trabajadores de los rubros no esenciales a efectos de evitar "los costos del encierro"."Nosotros sabemos los costos que conllevan estas restricciones, el daño que éstas generan, el impacto en trabajos, en la vida diaria y en la salud mental de las personas. Nadie desea imponer estas medidas en ninguna parte", expresó el mandatario."La situación es absolutamente crítica", alertó Margot Cloet, la directora de Zorgnet-Icuro, el centro de coordinador de hospitales de Bélgica, y advirtió que el sistema de salud está cerca del colapso."No hay absolutamente ningún tiempo que perder para evitar un colapso total de nuestro sistema de atención médica", graficó la funcionaria.El país reportó que llegó a 6.187, un número récord desde el inicio de la pandemia, y que 1.057 de ellos están recibiendo atención en terapia intensivaPortugal, en tanto, quedó restringida desde este sábado la movilidad entre municipios y el primer ministro, Antonio Costa, se reunió con representantes de otros partidos y con el Consejo de Ministros para anunciar mayores medidas.Las autoridades sanitarias reportaron 4.656 nuevos positivos y 40 fallecidos en las últimas 24 horas, datos ambos sin precedentes desde el inicio de la pandemia de coronavirus, que infectó a un total de 132.272 personas y 2.468 muertos en el país.Esta semana, por su parte, presidente de Francia, Emmanuel Macron, determinó un nuevo cierre del país al menos hasta finales de noviembre.La medida prohíbe el funcionamiento de bares y restaurantes, no así escuelas y fábricas.Macron advirtió que el país alertó que el país puede verse "sobrepasado por una segunda ola que sin duda será más dura que la primera".