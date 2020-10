Abrió un celular para repararlo y encontró una misteriosa nota y 100 dólares

Un técnico que repara teléfonos se llevó una enorme sorpresa al abrir un equipo que llegó a su local. Dentro del smartphone halló dos cosas: una nota y un billete de cien dólares. Se trataba de una propuesta de soborno, por lo que el hombre quedó frente a un importante dilema moral. A través de un video, le pidió ayuda a sus seguidores para decidir cómo proceder.Mani Warda explicó en sus redes sociales que un hombre y su mujer fueron al local y le dejaron un celular supuestamente roto. Cuando se dispuso a trabajar en él encontró un mensaje que lo sorprendió: "Por favor, dígale a mi esposa que el teléfono no se puede reparar, quiere revisar el historial de llamadas", decía el papel escrito a mano. A cambio, el técnico recibiría 100 dólares.Según contó Warda en otro video, más tarde la mujer regresó sola al taller y antes del tiempo que se suponía que le iba a tomar arreglarlo. Finalmente, el hombre terminó contándole la verdad a la mujer, para no involucrarse en un problema. Sin embargo, ella insistió y le ofreció otros 200 dolares para que intente arreglar el teléfono.Warda, según contó, aceptó hacerlo a condición de no seguir en el medio de la pareja. Su plan no salió como él esperaba: horas más tarde, el marido de se enteró de su decisión y fue al local totalmente furioso. "¡Te di dinero!", le dijo, mientras comenzaba a destrozar la tienda de reparación de celulares. Finalmente, el técnico debió llamar a la policía, y, por suerte, nadie resultó lesionado.