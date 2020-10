Covid 19: La mutación del virus "no afectaría" la eficacia de la vacuna

Explicó que la vacuna apunta a partes específicas del virus que no están afectadas por la mutación.



Los científicos aseguran que la nueva variante se registró en el 29% del total de los testeos, mientras que la segunda, más expandida, aparece en el 22% de casos y es la que circula esencialmente en Francia y Bélgica.



Subrayaron que "es normal que los virus muten frecuentemente" y que, en el caso del SARS-CoV-2, causante de la covid-19, esto ocurre unas dos veces al mes.



Desde la institución, consideran que la mutación en España no es responsable de la segunda ola de la pandemia que sufre Europa.



"No hay evidencia de que la mutación sea la causa de la propagación de esta variante y más bien pensamos que tiene que ver con los viajes", aclaró Hodcroft.



"Los casos volvieron a aumentar en España mucho antes que en la mayoría de países europeos, con excepción de Bélgica, y esto coincide con el momento en el que los viajes se reanudaron", agregó.



La institución lideró la investigación en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SegCovid-Spain, encabezado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).