Unión Europea superó los 10 millones de casos positivos de covid-19

La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el mundo y especialmente en Europa, que superó el viernes los 10 millones de casos. La llamada segunda ha llevado a las autoridades de distintos países del continente a endurecer las restricciones, como el nuevo confinamiento que empezó en Francia o el endurecimiento de las restricciones sanitarias en Alemania y Bélgica.



Todo el territorio francés se halla este viernes bajo un confinamiento generalizado, mientras que Estados Unidos ha registrado un récord de 90.000 casos positivos en 24 horas.



Desde el jueves a medianoche (23:00 GMT), Francia, que ha superado las 36.000 muertes desde el inicio de la epidemia, vuelve a encerrarse en casa por segunda vez, pero este confinamiento no será idéntico al de primavera.



Las guarderías, los colegios y los centros de enseñanza de secundaria permanecerán abiertos con un protocolo sanitario reforzado para que muchos padres puedan seguir trabajando. Pero los comercios "no esenciales" cierran, al igual que los cines y salas de espectáculos.



"No hay otra solución", dijo este jueves el primer ministro Jean Castex, que prevé un pico de hospitalizaciones en noviembre "más alto que en abril".



Las autoridades francesas temen una saturación de los servicios de reanimación, donde más de la mitad de las 5.800 camas disponibles ya están ocupadas.



Francia se convierte así en uno de los pocos países o regiones de Europa, junto con Irlanda y Gales, en optar por confinar a toda la población, el arma más poderosa contra el virus.



Según un recuento de la AFP a partir de balances de las autoridades sanitarias en los distintos países, más de 10 millones de casos del covid-19 fueron detectados en Europa hasta el viernes a las 16:30 GMT. Lluvia de restricciones En Europa, los países se atrincheran los unos tras los otros para hacer frente a una segunda ola.



En España, cinco regiones, incluida la de Madrid, ordenaron un cierre perimetral del territorio (no se puede entrar ni salir) y los diputados aprobaron prolongar seis meses el estado de alarma.



Agentes de policía fueron desplegados el viernes en el aeropuerto y las estaciones de trenes de Madrid, así como en las regiones de Cataluña o Galicia, para garantizar el cumplimiento de esta medida y evitar los desplazamientos durante el fin de semana.



En Grecia, la segunda ciudad del país, Salónica, cierra los bares y restaurantes el viernes. Aunque excluye el confinamiento generalizado como en primavera, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis anunciará "un plan de acción de un mes (...) para prevenir lo peor".



Bélgica, país donde el coronavirus circula intensamente, convocó el viernes una nueva reunión de crisis para detallar el dispositivo de un nuevo confinamiento en un país, donde ya cerraron los bares, restaurantes y establecimientos culturales y deportivos. Sus autoridades informaron el viernes que también cerrarán otros comercios considerados como "no esenciales" y también restringirán las visitas a hogares. En concreto, las personas solo estarán habilitadas a recibir a un visitante. Las escuelas, en tanto, extenderán las vacaciones de medio término hasta el 15 de noviembre y aquellos que puedan trabajar desde sus casas serán alentados a hacerlo.



En Inglaterra nuevas regiones entran el sábado en el nivel de alerta 2, que prohíbe las reuniones entre personas que no vivan bajo el mismo techo. Pero el gobierno británico se resiste a un confinamiento.



En Portugal, además de haber impuesto el miércoles el uso de la mascarilla en la calle, el gobierno ha decidido prohibir los desplazamientos no justificados entre municipios de viernes al martes, para limitar las reuniones con motivo de la fiesta católica de Todos los Santos.



En otras partes del mundo, Irán ha registrado un récord de nuevos casos confirmados de coronavirus con 8.293 personas infectadas en 24 horas.



En Túnez, el primer ministro Hichem Mechichi anunció un toque de queda de lunes a viernes de 19H00 a 04H00 GMT y de 18H00 a 04H00 GMT los fines de semana, sin especificar su duración.



Ante el aumento de casos de coronavirus, Colombo, la capital de Sri Lanka, también está confinada a partir del viernes durante tres días, al día siguiente de la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo



El Viejo Continente, donde la segunda ola avanza con fuerza, representa la tercera región más afectada en el mundo, detrás de América Latina y el Caribe (11,2 millones de casos) y Asia (10,5 millones). Récord en Estados Unidos La situación también empeora en Estados Unidos, en la recta final de la campaña electoral. La primera potencia mundial registró el jueves un nuevo récord de casos de covid-19 en 24 horas, superando por primera vez la barrera de los 90.000 nuevos contagios, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Cuando faltan cuatro días para las elecciones presidenciales, el candidato demócrata Joe Biden centra sus ataques a Donald Trump por su gestión de la crisis sanitaria.



La economía de Estados Unidos registró un espectacular repunte en el tercer trimestre con un crecimiento récord del PIB de 33,1% en proyección anual, pero estos datos oficiales están lejos de marcar el final de la crisis.



Sigue siendo el país del mundo más afectado por el coronavirus, con 228.625 muertes desde el comienzo de la pandemia, seguido de Brasil (158.969), India (120.527) y México (90.773).



En el mundo la pandemia ha infectado a más de 45 millones de personas y se han registrado 1.182.840 muertos desde finales de diciembre, según un saldo elaborado el viernes por la AFP a las 11:00 GMT.