Afirman que el coronavirus daña el cerebro y lo hace envejecer 10 años

El coronavirus Covid-19 está generando serios problemas de salud a nivel mundial, pero los investigadores ya tienen su mirada puesta en el futuro y en las posibles secuelas neurológicas que el virus dejará en quienes cursaron la enfermedad. Una de las consecuencias que empezaron a vislumbrar en pacientes tiene que ver con "impactos significativos en las funciones cerebrales" y, en casos extremos, con un "deterioro mental equivalente a 10 años de envejecimiento del cerebro".El médico Adam Hampshire, líder de la investigación, halló que en algunos casos graves la infección producida por el SARS-CoV-2 está asociada con déficits cognitivos sustanciales durante meses."Nuestros análisis se alinean con la opinión de que existen consecuencias cognitivas crónicas tras tener Covid-19", explican los autores en el informe."Las personas que se habían recuperado, incluidas las que ya no reportaban síntomas, presentaban importantes déficits cognitivos", indican y aseguran que existe evidencia de que el coronavirus "puede causar cambios de salud a largo plazo", denominado "Covid prolongado".El equipo del médico Hampshire aprovechó el proyecto Great British Intelligence Test y, durante el pico de contagios en el Reino Unido, expandieron esos cuestionarios para hacerlos más específicos hacia la pandemia.Fueron 84.285 personas las que respondieron preguntas relacionadas con el impacto del Covid-19, casos positivos y sospechosos, detalles de los síntomas, persistencia y gravedad y afecciones médicas preexistentes relevantes.Los déficits cognitivos que hallaron fueron "de una magnitud de efecto sustancial", especialmente entre las personas que habían sido hospitalizadas. Los peores casos evidenciaron impactos equivalentes al "declive promedio de 10 años en el desempeño global cognitivo entre las edades de 20 a 70", según estos investigadores.Diversos científicos que no participaron en el estudio indicaron que estos resultados deben "considerarse con cautela"."La función cognitiva de los participantes no se conocía antes del Covid-19 y los resultados tampoco reflejan una recuperación a largo plazo, por lo que cualquier efecto sobre la cognición puede ser de corto plazo", aseguró Joanna Wardlaw, profesora de neuroimagen aplicada en la Universidad de Edimburgo.Derek Hill, profesor de ciencia de imágenes médicas en el University College de Londres, también advirtió que los hallazgos del estudio "no pueden ser del todo confiables", ya que no compararon el antes y el después, e involucraron a una gran cantidad de personas que informó haber tenido el virus, sin tener un resultado de examen positivo."En general, esta es una investigación intrigante pero no concluyente sobre el efecto del coronavirus en el cerebro", indicó Hill."A medida que se busca comprender mejor el impacto a largo plazo, será importante investigar más a fondo hasta qué punto la cognición se ve afectada en las semanas y meses posteriores a la infección, y si en algunas personas se produce un daño permanente a la función cerebral", concluyó.