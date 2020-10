Denuncian que pescadores argentinos no respetan la veda en costas de Uruguay

En la reunión con el ministro uruguayo de Ambiente Adrián Peña, una delegación del Club de Pescadores Paysandú, ciudad vecina a Colón, transmitió una preocupante realidad en cuanto a la explotación ilegal de los recursos pesqueros por parte de pescadores que, dijeron, llegan en embarcaciones desde la República Argentina.Los representantes del club indicaron que la situación se verifica en tres puntos específicos, que son la desembocadura del arroyo Negro (frente a Concepción del Uruguay), la isla San Francisco y la boca del río Queguay, donde se encuentran las islas Queguay grande, Queguay chica, Varillal y San Miguel.Aseguraron que siembran de redes el río, no cuidan las especies, tiran en la costa las especies pequeñas y también dejan basura de diferente tipo, sobre todo botellas."Hace dos semanas los argentinos habían invadido Uruguay, no había una embarcación, había 200 embarcaciones", señalaron."Me parece lógico que crucen, pero que se respete. Además de piezas chicas, sacan especies en extinción, sacan dorados (que estamos en plena veda), y nos preocupa mucho", agregaron.También señalaron que han encontrado campamentos de cazadores, que identifican como argentinos. "Aparte de la pesca practican también la caza, es un peligro ir a acampar de noche porque escuchás tiros por todos lados y se han encontrado campamentos por el Queguay varios kilómetros para adentro: no es que están solo en la desembocadura, capaz que 10, 15 kilómetros para adentro. Andan armados y hacen ostentación de sus armas", indicaron al ministro. Los miembros de Gensa consideran que sería de ayuda que Prefectura uruguaya pudiera actuar "de oficio", que no dependan de una denuncia previa para intervenir, como se les ha indicado ante anteriores planteos.El ministro Peña señaló a sus interlocutores que había recibido una inquietud en similares términos desde la Comisión Administradora del Río Uruguay y que ya lo tiene en carpeta para una reunión que piensa coordinar con su par de Defensa, Javier García, a partir de un planteo del embajador de Estados Unidos, que le ofreció apoyo para el control de la pesca ilegal."Si el problema es de recursos por ahí podemos hacer algo y reforzamos con este aporte que quiere hacer el embajador", dijo. Fuente: (El Telégrafo).-