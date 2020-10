Murió a los 107 años Viola Smith, pionera entre las mujeres bateristas

Aunque el deceso se produjo el miércoles 21 de octubre, la noticia fue difundida ayer a través de las redes sociales de diversas instituciones musicales de Estados Unidos, que despidieron a la longeva artista.Famosa por la gran cantidad de tambores que utilizaba, pero fundamentalmente por el personal uso que hacía de los tom-toms, Viola asombró con su estilo al ambiente musical de la primera mitad del siglo XX, que no estaba acostumbrado a ver a una mujer en ese rol.La técnica de esta artista, caracterizada por su velocidad, la llevó a que fuese calificada como "la Gene Krupa femenina", aunque con su impronta feminista de avanzada para la época, ella prefería replicar esos comentarios advirtiendo que, en realidad, el legendario baterista debía ser definido como "el Viola Smith masculino".Con una larga trayectoria en diversas orquestas de jazz y música popular, Smith dio sus primeros pasos en la música, a instancias de su padre, como integrante de una banda de señoritas conformada por sus siete hermanas.Pero la gran exposición pública iba a llegar en medio de la Segunda Guerra Mundial cuando, ante el reclutamiento de muchos hombres músicos, los salones de baile comenzaron a contratar a mujeres para animar las fiestas."En estos tiempos de emergencia nacional, se está reclutando a muchos de los instrumentistas estrella de las grandes bandas. En lugar de reemplazarlos con lo que puede ser un talento mediocre, ¿por qué no dejar que algunas de las grandes mujeres artistas del país tengan su oportunidad?", manifestó en aquella ocasión.A lo largo de su extensa trayectoria, Viola Smith actuó en numerosas ocasiones en famosos programas televisivos, como el caso de "The Ed Sullivan Show"; en obras de Broadway y en cine, con apariciones en los filmes "When Johnny Comes Marching Home" y "Here Come the Co-Eds".A pesar de su edad, la artista se mantuvo activa hace pocos meses en diversas bandas de Costa Mesa, Calfiornia, en donde residía.Su imagen resultó inspiradora para artistas como Meg White, de The White Stripes; Georgia Hubley, de Yo la Tengo; o la local Andrea Álvarez, entre otras.