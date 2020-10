El presidente de Uruguay puso en duda la apertura de la frontera para el verano

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, puso en duda la apertura de las fronteras de su país y desató una duda para los argentinos que tiene previsto viajar en el verano 2021 a la costa oriental, particularmente a Punta del Este."Lamentablemente por ahora las noticias de apertura de fronteras para aquellos que no son nacionales no son muy buenas, seguramente esta semana estaremos deliberando", señaló Lacalle Pou durante una campaña online de recaudación de la fundación ReachingU.El mandatario aclaró que los uruguayos que residen en el exterior podrán reingresar a su país sin problemas, aunque deberán hacer la cuarentena obligatoria.Según reveló el diario El País, el mandatario adelantó que en los próximos días se reunirá con autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Turismo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), para tomar una definición."Tenemos trabajo hecho, tenemos documentos prontos, (pero) viene complicado: el mundo ha demostrado que en los países que abrieron las fronteras para las temporadas estivales el Covid-19 se complicó", sostuvo el presidente uruguayo, y agregó: "Es muy difícil el rastreo, el seguimiento, la vigilancia de un ingreso masivo de personas, es complejo".Días atrás la Cámara de Turismo de Uruguay propuso la creación de un "pasaporte sanitario" para evitar que ingresen turistas infectados de coronavirus Covid-19 a ese país en los meses estivales. El objetivo es tener "la certeza y trazabilidad desde el origen" en caso de que se detecte un caso positivo, manifestó el presidente de la Cámara de Turismo de Uruguay, Juan Martínez.Martínez estimó que si no se reabren las fronteras para el turismo extranjero el país perderá unos "u$s1.000 millones de los u$s1.800 millones que la actividad genera por año y crecerá la desocupación en el sector, que supera el 55%"Sin embargo, Lacalle Pou advirtió que se debe evaluar hasta dónde se puede abrir "para que la temporada turística no sea un fracaso" y que se tenga que volver atrás "en todo ese esfuerzo que han hecho los uruguayos".El jefe de Estado oriental subrayó que "en este momento estamos en plena pandemia" y deslizó una preocupación de las autoridades sanitarias: "Parece a veces que se le perdió parte del miedo, del temor, del respeto a esta enfermedad y hay que cuidarse, necesitamos que se sigan cuidando"."De todas las actividades que están siendo reguladas, de todas las que tienen un protocolo no han salido contagios o si ha habido son escasísimos, entonces queda claro que todas las conductas humanas son las que están facilitando o impidiendo que este virus se expanda en nuestro país", indicó el presidente y aseguró que los últimos picos de casos registrados son observados por el gobierno "con cierta preocupación".Al ser consultado por la posibilidad de que los uruguayos que estén en el exterior puedan volver a su país por las fiestas de fin año, Lacalle Pou aclaró que "la legislación actual del país establece que los uruguayos están permitidos de ingresar", si bien "obviamente van a tener que cumplir con los protocolos sanitarios".