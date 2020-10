Cerraron las mesas electorales en Bolivia: Se esperan resultados de escrutinio

"Mientras haya electores en fila se debe permitir el voto hasta que lo haga el último"; explicó Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo minutos antes del horario de cierre oficial de las 17 horas. "Tenemos una jornada electoral que está transcurriendo en paz", agregó.



En algunas zonas rurales de Bolivia se reportaron tumultos, embotellamientos y largas filas de votantes sin que se respetaran las medidas de bioseguridad, por lo que las autoridades se vieron desbordadas. La votación en el exterior ha seguido la misma normalidad que en Bolivia, con el cierre de las mesas de votación en Asia y en Europa.



Para estos comicios, los primeros que se celebran en Suramérica en medio de la pandemia, se habilitaron más mesas de votación, 5.134 recintos electorales en total, que abrieron a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y funcionarán nueve horas ininterrumpidas hasta las 17.00 (21.00 GMT), cuando se prevé el cierre de los colegios.



El primero en ejercer su derecho al voto fue Luis Arde, candidato del MAS, quien se mostró confiado en que su partido volverá al poder en Bolivia con una victoria en las urnas, frente a otros a los que acusó de haberlo tomado "por las armas". El MAS es favorito en las encuestas, aunque con la duda de si podrá ganar en primera vuelta o iría a una segunda posiblemente con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa.



El expresidente Mesa, que nuevamente llega a esta cita electoral en busca de la Presidencia, emitió su voto en La Paz y posteriormente dijo que Bolivia vive un "momento fundamental" para poder salir de la crisis.



El tercero en las encuestas, el exlíder cívico y candidato por Creemos, Luis Fernando Camacho, pidió transparencia y "consolidar" el proceso democrático luego de emitir su voto en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia y su bastión electoral. Opiniones divididas El anuncio del órgano electoral boliviano de prescindir del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE), para no generar "incertidumbre" y que solo trabajará con resultados oficiales, generó opiniones divididas entre los candidatos y la población. Pocas horas antes de comenzar la jornada de votación, el presidente del TSE explicó que "cuando no existe la certeza y el volumen suficiente de información", es mejor retirar ese conteo.



Al respecto, Luis Arce recordó que su partido había cuestionado la fiabilidad del sistema de conteo preliminar y que por esa razón dispondrá de uno propio.



Mesa lamentó la decisión, pero entendió que se "ha escogido el camino de garantizar la seguridad absoluta del voto y sobre todo el recuento oficial".



La decisión de órgano electoral fue avalada por la principales misiones internacionales presentes en el país para observar los comicios. La decisión implica un escritunio más lento, por lo que los resultados finales podrían demorar días.



Los candidatos siguen el desarrollo de la jornada desde sus sedes de campaña y esperan que los resultados oficiales de las elecciones se conozcan a más tardar el martes. Evo Morales, atento desde Buenos Aires Los comicios de este domingo han sido calificados de "históricos" ante la ausencia por primera vez en 18 años de Evo Morales como candidato a presidente, quien desde hace casi un año vive en Buenos Aires y ejerce como jefe de campaña de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS).



En unas breves declaraciones este domingo en el centro de cómputo montado por el MAS en Buenos Aires, Evo Morales celebró el "espíritu democrático y pacífico" de la jornada y pidió a los votantes no caer "en ningún tipo de provocación". El expresidente, que no puede votar debido a la inhabilitación que él mismo define "por motivos políticos", señaló que "ante tanto rumor" sobre lo que hará, quería aclarar que su prioridad "es exclusivamente la recuperación de la democracia".