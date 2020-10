Revelan que se puede contraer covid a través de envases de alimentos congelados

El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtió este sábado que el contacto con envases contaminados de alimentos congelados puede provocar la infección por Covid-19, tras confirmar la detección del nuevo coronavirus en envases de bacalao congelado importado en la ciudad costeña de Qingdao.



Se trata de la primera vez en el mundo que se logra aislar el nuevo coronavirus en su estado activo en envases de alimentos congelados, afirmó la entidad, que agregó que el riesgo de contaminación de los alimentos congelados que circulan en el mercado chino es "muy bajo".



Los investigadores analizaron un total de 2,98 millones de muestras en el país para el 15 de septiembre, incluyendo 670.000 alimentos congelados o sus envases, 1,24 millones de personas que trabajan en la esfera y 1,07 millones de muestras tomadas del ambiente. Solo 22 muestras de alimentos congelados o envases dieron positivo, indicó el CDC.



La semana pasada se dio a conocer que dos trabajadores portuarios de Qingdao, que dieron positivo por coronavirus siendo portadores asintomáticos (aunque uno finalmente desarrolló síntomas en 20 días), llevaron el Covid-19 a un hospital al que acudieron para un chequeo médico rutinario, donde por insuficiente desinfección y protección se produjeron 12 contagios.



Según el profesor de virología de la Universidad de Hong Kong Jin Dong-Yan, quien conversó con Reuters, la declaración del CDC no muestra una evidencia sólida de que los dos trabajadores de Qingdao contrajeron el virus directamente a través de los envases y no de alguna otra forma, contaminando luego los envases que manipulaban.



De todas formas, el CDC afirmó que no hubo indicios de que algún consumidor se enfermara por el contacto con productos congelados, aunque aconsejó a quienes trabajan en esta esfera que eviten contacto directo de la piel con los alimentos potencialmente contaminados. (RT)