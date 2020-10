OMS concluyó que ningún fármaco que probaba contra el COVID-19 salva vidas

Ninguno de los cuatro fármacos que el mundo científico estaba probando para salvar vidas de pacientes de coronavirus en estado crítico tiene efectos sustanciales en su supervivencia, concluyó un ensayo clínico realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado en las últimas horas.



La noticia representa un golpe duro golpe contra las cuatro terapias, pero sobre todo la de Remdesivir, que era considerada útil para tratar la enfermedad.



Los resultados se desprenden del muy esperado ensayo Solidarity, que estudió los efectos del Remdesivir y otros tres posibles fármacos en 11.266 pacientes hospitalizados a nivel gobal. El estudio determinó que ninguno de ellos "afectó sustancialmente la mortalidad" o redujo la necesidad de conectar a los pacientes a respiradores artificiales.



"Los resultados provisionales del Solidarity Therapeutics Trial, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, indican que los regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón parecían tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad de 28 días o el curso hospitalario de COVID-19 entre pacientes hospitalizados", dijeron los investigadores en las conclusiones del estudio.



Además, el ensayo de la OMS mostró que los medicamentos tenían poco efecto sobre el tiempo que los pacientes permanecían en el hospital.



Los investigadores del organismo internacional remarcaron que el estudio fue diseñado principalmente para evaluar el impacto en la mortalidad hospitalaria, y que aún no ha sido revisado por pares. El informe, que abarca más de 30 países, analizó los efectos de estos tratamientos en la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria en pacientes hospitalizados. Otros usos de los fármacos, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes en la comunidad o para la prevención, deberían examinarse mediante diferentes ensayos.



A su vez, la OMS informó que "actualmente se están considerando para evaluación nuevos medicamentos antivirales, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti-Sars-CoV-2". Remdesivir, el más prometedor Remdesivir fue uno de los medicamentos con los que fue tratado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de dar positivo en la prueba de COVID-19 el primero de octubre pasado.



Fue desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, inicialmente como un medicamento para tratar el ébola. Recibió la aprobación parcial para su uso en pacientes con el nuevo coronavirus en los EEUU Y la Unión Europea después de que un ensayo realizado por los Institutos Nacionales de Salud de EEUU realizado en abril mostrara que reducía el tiempo de recuperación de 15 a 11 días.



En julio, Gilead publicó más datos que sugieren que el tratamiento podría reducir las probabilidades de muerte. No obstante, la información no había sido confirmada en un ensayo aleatorio, el paso estándar necesario para la aprobación de medicamentos.



"Somos conscientes de que los datos iniciales del ensayo Solidarity de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han hecho públicos antes de su publicación en una revista revisada por pares", dijo Gilead en respuesta a una solicitud de comentarios.



"Los datos emergentes parecen inconsistentes con evidencia más sólida de múltiples estudios controlados aleatorizados que validan el beneficio clínico del (Remdesivir)", añadió, quitándole peso a las revelaciones.



Los resultados del estudio de la OMS implicarían, entonces, que el único fármaco que ha demostrado aumentar las tasas de supervivencia de COVID-19 es la dexametasona, un esteroide barato que se puede tomar por vía oral y está ampliamente disponible en todo el mundo.



El ensayo Solidarity es uno de los estudios en curso más importantes sobre tratamientos para el COVID-19. Se pueden agregar o quitar medicamentos del ensayo en cualquier momento, y los resultados de los cuatro fármacos del estudio examinados cubren el período comprendido entre marzo hasta principios de octubre.



La cantidad de pacientes comprendidos en el estudio que recibieron remdesivir fue 2.750. Los participantes recibieron el fármaco durante 10 días (200 mg administrados el primer día y 100 mg durante los días siguientes).



Andrew Hill, investigador invitado senior en el departamento de farmacología de la Universidad de Liverpool, dijo que un ensayo tan grande como Solidarity "debería mostrar un beneficio de supervivencia (para el medicamento, si existiera)".



A principios de este mes, la UE firmó un acuerdo con Gilead para suministrar hasta 500.000 dosis del fármaco a países europeos, incluido el Reino Unido, con la opción de aumentar aún más los pedidos.



Gilead fijó el precio de Remdesivir en USD 2.340 por curso de cinco días.



Algunos expertos en salud pública dijeron que el costo es demasiado alto para un medicamento que no ha demostrado que reduzca la probabilidad de muerte.