Francisco: "El hambre no es sólo una tragedia sino una vergüenza"

El papa Francisco afirmó que "el hambre no es sólo una tragedia sino una vergüenza" y pidió crear un fondo mundial para contribuir a la alimentación y el desarrollo de los países más pobres "con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares".



"Para la humanidad, el hambre no es sólo una tragedia sino una vergüenza", afirmó el Papa al enviar un mensaje por el 75° aniversario de la oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



"En su mayor parte, está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta", denunció el pontífice en el videomensaje divulgado por el Vaticano.

"Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables", lamentó Jorge Bergoglio.



Para el Papa, "la crisis actual nos demuestra que se necesitan políticas y acciones concretas para erradicar el hambre en el mundo".



De todos modos, criticó que, "en ocasiones, las discusiones dialécticas o ideológicas nos llevan lejos de alcanzar este objetivo, y permitimos que hermanos y hermanas nuestros sigan muriendo por falta de alimento".



"Una decisión valiente sería constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares un fondo mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres", convocó en esa dirección.



Así, según el Papa, "se evitarían muchas guerras y la emigración de tantos hermanos nuestros y sus familias que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países en busca de una vida más digna".



