Ministro de Turismo de Uruguay: "Veo difícil poder abrir las fronteras"

El ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, admitió que ve muy complicado poder abrir las fronteras con Argentina y Brasil normalmente en el corto plazo teniendo en cuenta que el coronavirus está lejos de superarse en los países vecinos.



En diálogo con el periódico El País de Montevideo, afirmó: "Yo veo muy difícil en las actuales circunstancias poder abrir normalmente. No depende solamente de mi opinión y voluntad, pero si se analiza la situación, con la tasa de contagios que hay en Argentina y Brasil, es realmente muy complejo. Se está considerando todo, pero no hay una decisión tomada".



Los dichos de Cardoso se dieron luego de que la empresa Buquebus informara que, a partir de noviembre, tendrá una frecuencia que unirá diariamente Montevideo con Buenos Aires, a excepción de los sábados. Esto luego de que primero empezara a operar un día por semana (los viernes) y después ampliara a tres: lunes, jueves y viernes.





Siguiendo al diario citado, si bien este incremento de las frecuencias podría observarse como una manera de ir abriendo la frontera con vistas al verano, el ministro de Turismo se mantiene muy cauto al respecto.



En conversación con El País, anticipó que en las próximas horas mantendrá una reunión en Presidencia para definir la posibilidad o no de hacer algún tipo de apertura de fronteras.



"No hay una fecha. Estamos sí conversando, preguntándole al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), analizando protocolos, propuestas e iniciativas. Yo siempre dije que entendía que no podíamos ir más allá del 15 de octubre, es una estimación mía, porque entiendo que es algo que hay que comunicar por lo menos con 60 días para planificar la actividad", sostuvo.



Volviendo sobre Buquebus, destacó: "Con el laboratorio que tiene a bordo es muy seguro. En tres o cuatro meses han venido solamente dos positivos. Lo destacable de eso es que ningún otro se contagió arriba del barco. O sea que hay un protocolo que funciona".



Desde la empresa, dijeron a El País que los uruguayos que no tengan residencia, hasta que no haya una decisión en contrario del gobierno, solo podrán viajar si tienen permiso consular.



"Mientras el gobierno no abra las fronteras, las condiciones siguen siendo las mismas. Pueden viajar los que son ciudadanos o residentes legales, o con permisos especiales consulares. Para ir a Argentina hay que tener DNI argentino o ser residente legal. Para venir para Uruguay, del mismo modo, se precisa cédula uruguaya o ser residente legal", ratificaron.



El ministro de Turismo había sido aislado preventivamente ante la chance de contagio debido a que presentaba "un leve estado gripal, un pequeño síntoma", sostuvo a 970 noticias el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio.



En su cuenta en la red social Twitter, el propio Cardoso afirmó: "Agradezco todos los llamados, mensajes y consultas de diferentes medios relativo a mi estado de salud. El resultado de mi test Covid es NEGATIVO. Retomaré la rutina de mis actividades a partir de este momento luego de 48 horas de aislamiento preventivo".



El camino hacia la inmunización del 20% de la población uruguaya



Uruguay anunció que se suscribirá a un acuerdo entre varios países en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para un "pool de compra" con el fin de acceder rápidamente a unas 750.000 dosis la vacuna contra la COVID-19, una vez que esté aprobada, y así inmunizar a dos de cada diez personas de su población.



Así lo dijo este martes a la prensa el secretario de Presidencia del país, Álvaro Delgado, quien explicó que esta compra requerirá una inversión de unos 2,5 millones de dólares, que saldrán directamente del "fondo coronavirus" que creó el Gobierno meses atrás.



"Hoy hay más de 11 vacunas probándose en el mundo, algunas de ellas en fase 3, pero ninguna está totalmente validada. Lo que se hace con esto es que se adelanta a cuenta de un determinado pago, se suscribe un compromiso. La mayoría de los países de Latinoamérica lo van a hacer para tener preferencia en la elección de la vacuna", detalló.



Además, el secretario de Presidencia informó que esto le permite al país tener mayor capacidad de negociación a través del pool y no tener que hacerlo directamente con los laboratorios.