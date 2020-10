Brasil "no tendrá vacunación en masa" contra el Covid en 2021

Destacó que es "imposible" inmunizar a todos, pero sí se podría hacerlo con "los que lo necesitan" en todos los países.



En una entrevista con la cadena CNN Brasil, la especialista aseguró que "no habrá vacunas suficientes el año que viene para vacunar a toda la población (de Brasil), así que lo que la OMS recomienda es que se priorice vacunar a profesionales de la salud y a mayores de 65 años o que tengan alguna enfermedad asociada".



En su opinión, es "razonable" pensar que a fines de 2021, si todo va bien, existan "dos o tres" vacunas aprobadas, y que al año siguiente la inmunización se vuelva más generalizada.



"Yo diría que 2022 será un año en el que tendremos más vacunas, porque tenemos muchas vacunas en desarrollo", indicó Simão, reseñó la agencia de noticias Sputnik.



Subrayó que lo importante no es vacunar a todos en Brasil, lo que es "imposible", sino inmunizar a los que lo necesitan en todos los países.



En Brasil se están desarrollando y testando varias vacunas contra la Covid-19, como la rusa Sputnik V, la del laboratorio chino Sinovac, la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca y la de la estadounidense Johnson&Johnson, entre otras.



Por el momento, el Gobierno brasileño tan sólo llegó a un acuerdo para producir y distribuir la vacuna de AstraZeneca, aunque los gobiernos locales están cerrando acuerdos por su parte.



El Gobierno de São Paulo, por ejemplo, prometió hace unos días inmunizar a los 46 millones de paulistas en los primeros meses de 2021, a pesar de que la vacuna de Sinovac aún no fue registrada ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano regulador brasileño.



Brasil es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de muertes por la pandemia (150.687) y el tercero en cuanto al número de infectados (5,1 millones).



Télam.