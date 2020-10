Rusia compartiría datos de su vacuna para disipar dudas sobre su seguridad

El director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmítriev, se ha declarado dispuesto a "explicarlo todo" sobre la vacuna Sputnik V contra el coronavirus al principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, para disipar las dudas sobre su seguridad."Si nos llama, estaremos encantados de explicarle todo al respecto, y creo que lo mejor es que lo estudie, que entienda cómo funciona", enfatizó Dmítriev en una entrevista con CNN al ser preguntado sobre la reciente declaración de Fauci, quien expresó tener "serias dudas" sobre la seguridad y eficacia de la vacuna rusa.El director del Fondo también expresó su esperanza de que Fauci, "si no es político e intenta investigar un poco más" la vacuna, se convierta en una de las personas que pasen por encima de "esa enorme valla" que separa a EE.UU. y Rusia. "Pero tal vez eso sea demasiado idealista", admitió.En este sentido, Dmítirev señaló que a menudo hay "narrativas equivocadas" sobre Rusia en EE.UU., país que tiende a rechazar "cualquier cosa de Rusia, lo cual está mal".Dmítriev se mostró entusiasmado con los futuros ensayos clínicos de la vacuna en Emiratos Árabes Unidos, un país que tiene "un regulador muy creíble que es respetado por el mundo", además de ser hogar de una población que engloba a unas 200 nacionalidades.

Ninguno de los 2.000 voluntarios se contagió del coronavirus después de dos dosis de la vacuna Sputnik V

Asimismo, ha recordado que ya se ha vacunado a más de 12.000 personas en Rusia y que los ensayos clínicos han empezado en Bielorrusia y Venezuela, mientras que esta semana comenzarán también en la India."Tenemos muchas naciones que están bastante interesadas en esto", indicó el jefe del organismo, asegurando que la vacuna Sputnik V "será una de las mejor estudiadas del mundo".Si Rusia no creyera en su eficacia y seguridad, "no estaría ofreciendo tan abiertamente ensayos clínicos por todo el mundo", subrayó Dmítriev.En cuanto a la capacidad de producción, Dmítriev explicó que Rusia inicialmente solo podrá proporcionar el fármaco a los rusos."Todas las vacunas que podamos producir en Rusia se utilizarán originalmente en Rusia. Es por eso que necesitamos producción en la India y Brasil para fabricar para el resto del mundo", detalló.La vacuna rusa Sputnik V ?registrada el 11 de agosto en pleno cumplimiento de las normas internacionales? fue creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, y se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.En esta vacuna se utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, para una primera y una segunda inyección. Cabe mencionar que Sputnik V no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales humanos que no son capaces de multiplicarse y son completamente seguros para la salud.Sputnik V se basa en una plataforma de vacuna de dos vectores ya existente, desarrollada en 2015 para tratar el ébola, que superó todas las fases de los ensayos clínicos y fue utilizada para derrotar la epidemia de esa enfermedad en África en el 2017.Sputnik V entró en el 'top' 9 de la lista de la OMS de vacunas más cercanas a la finalización de los ensayos clínicos y es la única de las nueve que utiliza dos vectores distintos para diferentes inyecciones. Más de 40 países han expresado ya su interés en obtener la vacuna.El 9 de septiembre comenzó la tercera fase de ensayos clínicos de Sputnik V, con la participación de 40.000 personas, 10.000 de ellas recibirán un placebo para probar su efectividad.Previamente The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, publicó los resultados de los ensayos de la primera y la segunda fase de la vacuna rusa, que demostraron lo siguiente:- La plataforma de vectores adenovirales humanos es eficaz, a pesar de las preocupaciones por la posibilidad de una inmunidad preexistente a los adenovirus- Se seleccionó la dosis segura óptima que permitió lograr una respuesta inmunitaria humoral y celular en el 100 % de los participantes, incluso en aquellos que habían tenido una infección con adenovirus- El uso de dos vectores diferentes permite lograr una respuesta inmune más efectiva- El nivel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en voluntarios vacunados con Sputnik V fue entre 1,4 y 1,5 veces más alto que el nivel de anticuerpos en los pacientes que se habían recuperado del covid-19Cabe destacar que las plataformas para vacunas que usan otros países, como el vector de adenovirus de mono o la tecnología de ARN, nunca antes han sido utilizadas en vacunas aprobadas. Tampoco han sido sometidas a estudios a largo plazo sobre sus posibles efectos secundarios en el cuerpo humano, como por ejemplo los riesgos de desarrollar complicaciones relacionadas con el cáncer o sus efectos sobre la fertilidad. (RT)