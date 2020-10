Tras dos semanas de combates, rige un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán

Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto el fuego desde este sábado así como "negociar" una solución pacífica en la región de Nagorno Karabaj, donde persistían los combates.



"Se ha anunciado un alto el fuego con fines humanitarios", anunció el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov al término de once horas de negociación entre los cancilleres de Armenia y Azerbaiyán el viernes en la capital rusa.



Lavrov aseguró que el alto el fuego "permitirá intercambiar prisioneros de guerra, otras personas y los cuerpos de los muertos según los criterios del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR)".



Azerbaiyán y Armenia también se comprometieron a llevar a cabo "negociaciones sustanciales para lograr rápidamente una solución pacífica" del conflicto bajo la égida de los copresidentes del grupo de Minsk (que reúne a Rusia, Francia y Estados Unidos), precisó el canciller ruso.



Los "parámetros específicos" de la implementación del alto el fuego se acordarán posteriormente, explica el comunicado difundido al término de la reunión.



Se trata de la primera esperanza seria de poner fin a los mortíferos enfrentamientos que oponen desde el 27 de septiembre a separatistas armenios de la autoproclamada república de Nargorno Karabaj, apoyados por Erevan, y las fuerzas azerbaiyanas.



Hasta ahora, las dos partes habían hecho oídos sordos al llamado de la comunidad internacional para acallar las armas.



En un mensaje en su cuenta en Facebook, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, habló de "negociaciones maratónicas" y calificó al jefe de la diplomacia rusa de "maestro".



Antes del inicio de las negociaciones en la capital rusa, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliev, aseguró que iba a dar una "última oportunidad" a Erevan para resolver pacíficamente el conflicto en esta región montañosa, reivindicada por ambos países.



"Regresaremos de todas maneras a nuestras tierras", sostuvo.



El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo estar preparado para "la reanudación del proceso de paz".



Antes del inicio de las negociaciones en Moscú, el portavoz del ejército armenio afirmó a la prensa que los combates habían proseguido a lo largo de la línea de frente.



Después de una noche relativamente tranquila, nuevas salvas de cohetes y explosiones fueron escuchadas en Stepanakert en la tarde del viernes por un periodista de la AFP. Uno de los cohetes cayó a unos metros del cementerio de excombatientes.



En su discurso televisado, el presidente azerbaiyano anunció la toma de la ciudad de Hadrut, en el sur de Nagorno Karabaj, y ocho ciudades aledañas.



Las informaciones fueron calificadas de "delirio" por un portavoz de la presidencia de los separatistas.



Azerbaiyán está determinado a conquistar por las armas Nagorno Karabaj, poblada esencialmente por armenios.



No es la primera vez que ambos países empuñan las armas por esta región. En la guerra de 1988-1994 murieron más de 30.000 personas y provocó centenares de miles de refugiados.



Desde el 27 de septiembre, fecha de la reanudación de los enfrentamientos, el balance oficial de muertos asciende a 400, de ellos 22 civiles armenios y 31 azerbaiyanos, aunque el número real puede ser muy superior ya que ambos campos afirman haber matado a miles de soldados enemigos. Baku no informa de sus pérdidas militares.



En los últimos días, los bombardeos afectaron a zonas urbanas en los dos lados. Según las autoridades separatistas, la mitad de los 140.000 habitantes de Nagorno Karabaj tuvieron que dejar sus hogares a causa de los enfrentamientos.



El jueves, una emblemática catedral armenia fue bombardeada dos veces en pocas horas y varios periodistas rusos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército azerbaiyano negó haber atacado el edificio.



En una región donde rusos, turcos, iraníes y occidentales tienen intereses, el temor es que el conflicto se internacionalice.



Turquía ya fue acusada de participar con hombres y armas en el conflicto, apoyando a Azerbaiyán.