"No voy a perder el tiempo" dijo Trump y cancelaron debate virtual con Biden

La decisión fue tomada Comisión de Debates Presidenciales, que es bipartidista, bajo intensas críticas del equipo de campaña de Trump.



En comunicado reproducido por el sitio USA Today, se indicó que los candidatos "ahora han anunciado planes alternativos" para el 15 de octubre, la fecha del debate.



"Ahora es evidente que no habrá debate el 15 de octubre, y el CPD centrará su atención en los preparativos para el debate presidencial final programado para el 22 de octubre", dijo la comisión.



La decisión significa que Trump y Biden se enfrentarán en un debate solo una vez más, el 22 de octubre, en Nashville, Tennessee, antes del día de las elecciones que se celebrarán el 3 de noviembre.



También implica que no habrá un debate presidencial en el ayuntamiento, con preguntas de los votantes, por primera vez desde 1988.



Este jueves, la comisión había anunciado que el próximo debate sería remoto para "proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados" después del diagnóstico positivo de COVID-19 de Trump y un brote posterior entre varios funcionarios de la Casa Blanca.



Rápidamente, el presidente Trump dijo que no "iba a perder el tiempo haciendo un debate virtual", calificándolo de "broma" y un esfuerzo "para proteger a Biden", en una entrevista concedida a la cadena Fox News.



