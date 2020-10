OMS reportó nuevo récord global de casos diarios de Covid-19: más de 350.000

La Organización Mundial de la Salud informó el viernes que registró un récord mundial de 350.000 nuevos casos diarios de coronavirus.



La agencia de salud de la ONU dijo que el máximo diario confirmado de 350.766 casos supera en casi 12.000 contagios un récord establecido a principios de esta semana.



Ese recuento incluye más de 109.000 casos de Europa. El "Viejo Continente" se ha convertido en las últimas semanas en una de las regiones más calientes en términos de contagios. Distintos países han reportado en los últimos días nuevos récords o cifras que no veía desde marzo o abril, al principio de la pandemia.



Por ejemplo, las autoridades sanitarias británicas informaron que el brote de coronavirus se duplica cada pocas semanas en el territorio, mientras que el Gobierno anunció el viernes que ampliará sus nuevas ayudas para preservar empleos durante la pandemia a fin de proteger a los empleados de las empresas obligadas a cerrar a medida que las tasas de contagio se disparan.



El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, extendió así un plan lanzado hace dos semanas que concernía únicamente a aquellos obligados a trabajar a tiempo parcial por el desplome de la actividad.



Bajo el esquema extendido, las empresas obligadas a cerrar por las crecientes restricciones recibirán ayudas para pagar salarios: el gobierno cubrirá dos tercios de los sueldos hasta un máximo de 2.100 libras (2.715 dólares, 2.310 euros) mensuales por persona. Las empresas tendrán que pagar las contribuciones a la seguridad social.



Los hospitales franceses, en tanto, se están quedando sin camas de cuidados intensivos, al tiempo que el país registró el viernes un nuevo récord de contagios: sumó 20.339 casos positivos y 62 muertos en el día, lo que eleva la cifra de positivos a los 691.977 desde el inicio de la epidemia. La de fallecidos, en tanto, asciende a 32.630.



En los últimos dos días, los contagios diarios habían rondado los 18.000. La Agencia de Sanidad Pública francesa añadió en su balance diario sobre la situación que la tasa de positividad de los test realizados ha subido al 10,4 por ciento, frente al 9,8 de la víspera.



España, en tanto, declaró el estado de emergencia en Madrid debido al aumento de casos en la capital. En paralelo, el Ministerio español de Sanidad notificó el viernes 241 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, casi el doble que los registrados el jueves (126). También reportó 12.788 nuevos contagios, de los que 5.986 se confirmaron en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de infecciones desde el inicio de la pandemia se eleva a 861.112 y el de decesos a 32.929.



Según estos datos oficiales, el 37, 6 por ciento de los contagios se registraron en la región de Madrid, que volvió a acumular la mayor cantidad de nuevos casos de todo el país, 2.256 en las últimas 24 horas. Las cifras sitúan a Madrid como una de la capitales europeas más afectadas por el virus en esta segunda ola de la pandemia, y por eso el Gobierno español decidió imponer hoy el estado de alarma por 15 días en la ciudad y otros ocho municipios de la región.



Italia experimentó una repentina alza de casi 1.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según datos oficiales de este viernes, lo que hace temer el surgimiento de una segunda ola de la pandemia.



Durante los últimos meses, Italia hizo gala de prudencia a la hora de mantener ciertas restricciones entre la población, pero este viernes informó que había registrado 5.372 nuevos casos. Una cifra que se aproxima a las que registraba a mediados de abril.



"Estamos bajo presión extrema", reconoció el consejero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Walter Ricciardi, que informó que los hospitales están enfrentándose a una creciente penuria de camas.



El director de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, reconoció los aumentos repentinos en todo el mundo y dijo que "no hay nuevas respuestas".



Agregó, por su parte, que la agencia quiere que los países eviten castigar los bloqueos económicos, que los gobiernos deben garantizar que las personas más vulnerables estén protegidas y tomar medidas con ese fin.