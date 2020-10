Brasil supera las 147.000 muertes por covid19: Se acerca a 5 millones de casos

En las ultimas 24 horas fueron reportados 819 fallecimientos, una cifra bastante más alta que la de 323 de ayer, si bien para las autoridades sanitarias es normal, ya que se reactivan las labores en las secretarías de salud tras la disminución de los registros durante el fin de semana por falta de personal.



De esta manera, la cantidad de fallecidos por la enfermedad llegó a 147.494, reportaron las agencias de noticias Ansa y EFE.



De acuerdo con las cifras divulgadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud, con 41.906 nuevos contagios registrados en la última jornada, el gigante sudamericano suma un total de 4.969.141 casos confirmados.



Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es el segundo país del mundo con más muertes por Covid-19, detrás de Estados Unidos (320 millones de habitantes), y el tercero con más contagios en el mundo, después de India (1.300 millones).



Aún así, la situación se muestra relativamente estable en gran parte del territorio nacional, pero expertos temen que la ola de calor que se vive en los últimos días, en plena primavera austral, cause un nuevo incremento de los casos.



En Brasil no se puede hablar de rebrote porque la primera ola no ha finalizado, pero hace más de un mes que el país registra cierta estabilidad en la mayoría de sus regiones, con casos aislados de "rebrote", como se observó en Amazonas y Río de Janeiro, dos de los estados más afectados por el virus.



Las altas temperaturas han vuelto a colmar las playas, los parques y los bares en distintas ciudades del país, por lo que los médicos e infectólogos temen que en pocos días comiencen a evidenciarse nuevos casos.



Los datos del Ministerio señalan que el promedio de muertes diarias en los últimos 14 días está por los 670, mientras que la media en contagios ronda los 27.000.