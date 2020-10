Alarma en Colombia por la llegada "en aviones" de casos de coronavirus

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, precisó que esa dependencia y la Aeronáutica Civil indagan las circunstancia en las que las empresas aéreas involucradas permitieron el abordaje de estas personas, pese a saber que el país no permite el ingreso de ningún pasajero sin prueba negativa de coronavirus.



Las aerolíneas se exponen a sanciones económicas de hasta unos 4 mil dólares por cada pasajero positivo que permitan abordar.



Además, Migración remitió los cinco casos positivos a la Fiscalía para que determine si abre o no proceso judicial de orden penal contra las aerolíneas y los pasajeros, que, conscientes de estar enfermos, optaron por subirse a los aviones de regreso al país, refirió la agencia de noticias Ansa.



Los contagiados fueron detectados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá mediante una plataforma virtual que controla sanitariamente el acceso al país de cada persona y tras ser entrevistados por oficiales de Migración, bajo sospecha de estar enfermos.



Tanto los funcionarios como las personas que estaban ubicadas en los alrededores donde los contagiados se sentaron en los aviones que los trajeron al país entraron en cuarentena y fueron sometidos a pruebas para descartar la enfermedad.



Hacemos "un llamado de responsabilidad; si nos toca abrir procesos sancionatorios contra todas las aerolíneas lo vamos a hacer, pero esto nos lo vamos a tomar en serio", advirtió Espinosa.



El director del organismo que controla el acceso y salida del país recordó que desde el primero de octubre se estableció que los pasajeros procedentes del extranjero deben hacerse y tener consigo prueba de laboratorio PCR negativa para Covid-19 expedida con un tiempo máximo de 96 horas.



Colombia abrió de nuevo sus cielos el pasado 19 de septiembre y solo hasta octubre impuso la prueba negativa como requisito de acceso al país.



Desde esa fecha hasta hoy, un total de 25.000 viajeros arribaron al país, de acuerdo con cifras de Migración.



Colombia cerró sus fronteras desde marzo ante el inminente contagio de la enfermedad. Tras un primer mes de confinamiento, el Gobierno estableció vuelos humanitarios para el retorno de colombianos al país.



En total se realizaron 570 vuelos humanitarios que trasladaron desde distintos lugares del mundo a más 54.700 ciudadanos. Esos vuelos concluyeron el pasado 30 de septiembre, ante la apertura de viajes comerciales.



En los seis días que han transcurrido de este mes ingresaron a Colombia 9 mil personas en vuelos comerciales. De ese total, a cinco se les detectó la enfermedad, mientras que Migración negó el acceso a 70 extranjeros por no tener la prueba de PCR, entre otras razones.



"Si bien cinco personas en un universo de 9 mil es pequeño, no por eso debemos aflojar, eso no debe pasar", añadió el director de Migración.



Colombia lleva registrados 862.158 casos positivos y 26.844 muertes, según el registro en línea de la Universidad Johns Hopkins.