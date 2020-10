Según la OMS, el mundo se "demoró" en responder a la emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que el mundo no se tomó en serio la declaración de emergencia internacional por el coronavirus lanzada en enero, por lo que estimó que será necesario plantear un mecanismo diferente ante futuras pandemias, al presentar un estudio que analizó los primeros cuatro meses de la enfermedad.La emergencia internacional lanzada el 30 de enero por una enfermedad que por entonces era denominada coronavirus de Wuhan, "no motivó a los países a poner en marcha medidas de salud pública para la Covid-19", declaró la doctora británica Felicity Harvey al presentar los resultados preliminares del estudio.Ante ello, la OMS se planteó dudas sobre si es suficiente este tipo de declaraciones de emergencia o hay que usar nuevas fórmulas, subrayó la experta, que lidera el Comité Independiente de Asesoramiento del Programa de Emergencias.El informe, que será actualizado en noviembre, concluye que la OMS "mostró liderazgo y ha hecho importantes progresos en la respuesta a la pandemia, teniendo en cuenta la naturaleza nueva del virus y los factores desconocidos que entrañaba".Sin embargo, señaló Harvey, la politización de la pandemia en muchos casos "es un obstáculo material para vencer al virus", y el nivel general de los datos aportados por las redes sanitarias nacionales sobre los casos de Covid-19 "necesita mejorar"."La OMS no puede derrotar a este virus sin el apoyo unificado de los países miembros en las próximas fases de la pandemia", concluyó la especialista citada por la agencia de noticias EFE, quien señaló que la pandemia "fortaleció el liderazgo de la organización en el sistema de Naciones Unidas".Pese a ello, subrayó que la organización sufre problemas de financiación que impiden una gestión óptima de las emergencias sanitarias, por lo que pidió a los miembros de la OMS que revisen sus necesidades monetarias."Los menos de 300 millones de dólares al año de presupuesto son demasiado poco para responder y coordinar una respuesta global a la pandemia", aseguró.El comité que encabeza Harvey es uno de los tres que está evaluando la respuesta de la OMS a la pandemia, y el único que presentó resultados preliminares de sus pesquisas ante la Mesa Ejecutiva de la organización, ya que los otros dos están en su proceso inicial de creación.