Fallido regreso a la escuela en Chile: Padres no envían a sus hijos por temor

Octubre fue el mes elegido para la reanudación de las clases presenciales en Chile. Todo esto, de la mano de un estricto plan que el Ministerio de Educación creó para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores, titulado "7 pasos". Sin embargo, la propuesta, no ha sido completamente convincente para la comunidad, y por ejemplo, al primer día de clases en un emblemático colegio de Pirque, en la Región Metropolitana, no llegaron los alumnos.



Uno de los procesos más difíciles que se ha debido enfrentar como efecto de la pandemia, son las cuarentenas y con ellas, la suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional. Una disposición que dejó a los estudiantes chilenos, con apenas dos semanas de clases normales en sus respectivos colegios.



Tras la detección del primer caso de Covid positivo en el país, la medida se implementó inmediatamente, por instrucción del Ministerio de Salud. En adelante, la tarea del Ministro de Educación, ha sido generar los espacios, y las garantías para que los estudiantes regresen a las aulas.



La tarea no ha estado libre de polémicas entre el Ministerio y el Colegio de Profesores, la autoridad defiende la postura de que las ausencias prolongadas traen consecuencias negativas en el aprendizaje y los perjudica en su continuidad escolar. Así lo define el Ministro de esta cartera, Jaime Figueroa, quien advierte: "Desde el Ministerio de Educación hemos apoyado con recursos pedagógicos y financieros a todo el sistema educativo y lo seguiremos haciendo por todo el tiempo que sea necesario para que las medidas mitigen al máximo los efectos del COVID".



Mario Aguilar, Presidente del gremio de los profesores amenaza, incluso, con la presentación de un recurso judicial para que se asuman las responsabilidades en caso de contagios y muertes asociadas al Covid-19, provocado por el retorno a clases. "Estamos analizándolo. Es una posibilidad si el gobierno insiste en poner en riesgo la salud de la población escolar, no lo podemos descartar. Ojalá que el gobierno entre en sensatez".



El pasado 1 de septiembre la Encuesta Ipsos publicó resultados sobre las preferencias de los apoderados respecto a un eventual regreso a clases. Sus resultados indicaron que el 81% de ellos no enviarán a sus hijos al colegio, y aunque parece que todo está en contra, de igual forma se inició el proceso de retorno.



Los primeros, fueron cuatro colegios del gran Santiago y cinco de Pirque, parte del plan "7 pasos" y que considera un regreso gradual. ¿Los resultados de la primera experiencia? En medio de un debate entre adherentes y detractores a la medida, al Liceo El Llano de Pirque no llegó ningún alumno. En otros casos, 11 niños asistieron al Liceo Principal, 04 niños a la Escuela Santos Rubio y 5 niños a la Escuela Lo Arcaya.



Michelle Silva, es apoderada de uno de los colegios seleccionados para ser de los primeros en retornar a clases presenciales, vive en Pirque y es tajante al ser consultada sobre porqué no envió a su hijo Martín. "Mientras no haya una vacuna para protegernos del Coronavirus mis hijos se quedarán en casa. Además yo tengo contacto directo con la bisabuela de los niños que tiene 98 años y mi mamá que es diabética, entonces, imagínate el tremendo riesgo que significa el retorno a clases para nuestra familia, aunque sea gradual, porque todos sabemos que basta con el contacto de un contagiado para contraer la enfermedad". Advierte.



El alcalde de la misma comuna, elegida como piedra angular del plan de retorno, Cristián Balmaceda, insiste en la necesidad de que los niños retornen a clases y denuncia el que no haya llegado ningún alumno al primer día se trató de un montaje. "Llamaron a la prensa y, lo que es más penoso, se comunicaron con los niños para que no fueran ese día", declaró.



A la fecha, y puntualmente este 5 de octubre, ya se ordenó la implementación del 70% de los establecimientos para recibir a los alumnos y alumnas que, voluntariamente, decidan regresar a clases presenciales. "Ningún pardre está obligado a enviar a sus hijos al establecimiento educacional que les corresponde. Por el contario, esta es una decisión voluntaria", dice el Ministro. Y si bien la respuesta, es aún escasa, la autoridad lo entiende, ya que se tendrá que trabajar en la confianza de que las garantías sanitarias estén a la altura de los temores de la población con tres principios fundamentales establecidos esencialmente en la seguridad, voluntariedad y gradualidad para un seguro retorno a clases en el país.