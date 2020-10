Trump llegó a la Casa Blanca y pidió que no le teman al coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recién dado de alta del hospital pero aún enfermo de coronavirus, instó el lunes a los estadounidenses a no tenerle miedo a la enfermedad y "salir" con "cuidado", a pesar del virus que ha matado a más de 200.000 personas en el país.



"No dejen que domine su vida, salgan, tengan cuidado", dijo Trump en un video en Twitter, publicado poco después de llegar a la Casa Blanca tras tres días de internación.



"Ahora estoy mejor, tal vez soy inmune, no lo sé", agregó sobre su propia hospitalización.



Tal como lo había hecho en tuiteos anteriores, el mandatario aseguró que aprendió "mucho sobre el coronavirus y una cosa que es segura, no dejes que te domine, no tengas miedo" porque "contamos con el mejor equipo, tenemos los mejores medicamentos desarrollados recientemente".



Respecto de su exposición en plena pandemia para atender la campaña presidencial para las elecciones del 3 de noviembre próximo, Trump dijo: "Sabía que había peligro, pero tenía que hacerlo. Me paré al frente. Nadie que sea un líder no haría lo que yo hice".



"Sé que existe el riesgo, hay peligro, pero está bien, y ahora estoy mejor y tal vez soy inmune, no lo sé".