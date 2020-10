Donald Trump deja el hospital y afirma sentirse "mejor que hace 20 años"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que podrá abandonar el hospital militar Walter Reed, donde fue ingresado el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus, a las 18:30 (hora local) este lunes. Además, ha asegurado que se siente "mejor que hace 20 años".



"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18:30. ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al covid-19. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.



El estado de salud de Trump



El equipo médico del presidente reveló el pasado domingo que Trump sufrió dos episodios de disminución de los niveles de oxígeno en sangre, que posteriormente pasaron a situarse al 98%. Los médicos precisaron que el presidente fue tratado con una segunda dosis del medicamento experimental remdesivir junto con dexametasona esteroide, después de experimentar una segunda caída en los niveles de oxígeno. Se cree que tuvo fiebre alta el viernes, pero su temperatura se ha estabilizado.



El jefe de Estado también fue tratado con un cóctel de anticuerpos experimentales, y estimulantes de la inmunidad, como la vitamina D y el zinc. Su médicos sostienen que no ha experimentado efectos secundarios a los fármacos y que sus funciones hepáticas y renales son "normales".



La primera dama, Melania Trump, que también dio positivo, se encuentra aislada en la Casa Blanca. Si bien no está claro cómo la pareja presidencial contrajo el virus, la noticia trascendió horas después de que se conociera que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, también había dado positivo.