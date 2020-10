Descubridores del virus de la hepatitis C, obtuvieron el Nobel de Medicina

Los científicos Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice fueron distinguidos con el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, según anunció el jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo, responsable del galardón. El premio está dotado con 10 millones de coronas suecas, unos 950.000 euros. Desde 1901, 222 investigadores han sido reconocidos con el Nobel de Medicina.



Al argumentar la elección de los ganadores, el jurado explicó que la hepatitis C es "un gran problema sanitario global que causa cirrosis y cáncer de hígado alrededor del mundo". Y añadió: "El descubrimiento del virus de la hepatitis C reveló la causa de los casos de hepatitis crónica restantes e hizo posible analizar la sangre y desarrollar nuevos medicamentos que han salvado millones de vidas"



Los estudios metódicos de la hepatitis asociada a la transfusión realizados por Harvey J. Alter demostraron que un virus desconocido era una causa común de la hepatitis crónica. Michael Houghton utilizó una estrategia no probada para aislar el genoma del nuevo virus que se llamó virus de la Hepatitis C. Por su parte, Charles M. Rice proporcionó la evidencia final que mostraba que el virus de la Hepatitis C por sí solo podía causar hepatitis.



La inflamación del hígado, que lleva como nombre hepatitis, una combinación de las palabras griegas para hígado e inflamación, es causada principalmente por infecciones virales, aunque el abuso de alcohol, las toxinas ambientales y las enfermedades autoinmunes también pueden provocarla.



En los años 40 se estableció que hay dos tipos principales de hepatitis infecciosa. La primera, denominada hepatitis A, se transmite por agua o alimentos contaminados y, por lo general, tiene poco impacto a largo plazo en el paciente. La segunda se transmite a través de la sangre y los fluidos corporales y representa una amenaza mucho más grave ya que puede conducir a una condición crónica e incluso desarrollar cirrosis y cáncer de hígado, según el comunicado de prensa emitida por la Academia Sueca.