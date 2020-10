En Perú los casos de covid-19 disminuyeron un 13%

Después de seis meses dramáticos, la propagación del virus está en aparente descenso en Perú y las cifras de fallecidos están próximas a retornar a los niveles normales previos a la pandemia, aunque las autoridades advierten que los controles deben mantenerse, ya que en algunas zonas los contagios siguen aumentando el ritmo.



Perú es uno de los epicentros de la pandemia al ser el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, pues acumula más de 32.000 fallecidos, lo que supone 99 decesos por cada 100.000 habitantes, y más de 800 mil contagios.



No obstante, a partir de septiembre, las cifras semanales del total de muertes por todo concepto en el país se han ido reduciendo, de los más de 5.000 hace dos meses, a menos de 4.000, con lo cual se acercan al promedio de 3.000 que perecían antes de la pandemia.



El reporte divulgado este miércoles por el Ministerio de Salud comparó las cifras semanales para mostrar la tendencia a la baja: en los siete días previos se registraron 30.289 casos, un 13% menos que el período anterior (34.815 positivos).



El cambio de tendencia es notorio en la zona de Lima y el Callao, ya que el descenso en 15 distritos fue de más de 50%.



Dante Cersso, titular de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Seguro Social, explicó a El Comercio que el descenso se está viendo en algunas regiones que fueron las más golpeadas en el pico de la primera ola, como la capital y Loreto, mientras que los aumentos se producen en zonas que habían reportado poco casos. También, sostuvo que la tendencia a la baja está relacionada con las medidas de contención, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social, aunque estos lineamientos ya estaban en vigor desde hace meses.



Puntualmente sobre la capital, Cersso señaló que los contagios aumentan en distritos de mayor aglomeración y actividad comercial, con más parques y negocios.



No obstante, el descenso también puede estar vinculado a un menor número de pruebas. Según resaltó al diario La República Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, hasta fines de agosto se hacían, en promedio, 5.200 pruebas moleculares por día; sin embargo, la semana pasada la cifra bajó a 3.311, casi un 40% menos. Perú adoptó la estrategia de usar mayormente pruebas rápidas para el conteo de casos, a diferencia de países que usan únicamente los tests de PCR, más precisos pero que demandan una amplia capacidad de laboratorios y personal.



La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se refirió al respecto. "Estamos empezando a introducir cada vez más las pruebas moleculares. No esperen que las cifras de pruebas moleculares puedan subir, porque ahora tenemos menos demanda", comentó. Así, apunta a un descenso proporcional con respecto a la evolución de la pandemia.



Este jueves, el país entró a la fase 4 de reactivación económica, con mayores permisos para actividades ligadas al servicio de entretenimiento. El aforo habilitado para restaurantes será de 50% y en tiendas, 60%. Además, el presidente Martín Vizcarra anunció el levantamiento de la cuarentena en tres provincias, y la reapertura de fronteras con siete países latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.



De todas formas, Cersso advirtió: "Si bien los casos han disminuido en la cuarta semana, debemos recordar que en la segunda y tercera semana de septiembre los contagios en niños y adolescentes aumentaron. No nos descuidemos; sigamos esforzándonos para mantener esta disminución en octubre".