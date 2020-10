Un banco le negó un crédito y dos décadas después compró el edificio

El insólito caso ocurrió en Inglaterra, donde un exitoso empresario que había sido rechazado hace dos décadas por un banco que le negó un préstamo, decidió comprar el edificio a modo de venganza.Adam Deering, de 39 años, compartió en su cuenta de Instagram la noticia en la que comunicaba que había comprado el edificio del banco que, en 2002, no aceptó otorgarle un préstamo comercial de 10.000 libras para generar su propio negocio."Antes de ingresar al banco recé porque no tenía dinero para concretar mi sueño", recordó Adam, quien en ese entonces tenía 21 años. "Me senté cruzando los dedos, mientras la gerente tomó mi plan de negocios, lo revisó rápidamente y, en un tono muy condescendiente, dijo que era demasiado joven y sin experiencia comercial. Me sentí humillado, frustrado y triste. No tenía un plan B", confesó al sitio LADbible.Luego del decepcionante episodio, el empresario decidió gastar su último sueldo como vendedor en alquilar una modesta oficina en Manchester. Los primeros cuatro meses de su emprendimiento, se sentaba en el suelo y, guía de teléfono en mano, se dedicaba a llamar y convencer a potenciales clientes.La determinación dio sus frutos: diez años después, en 2014, su empresa de gestión de deuda despegó y la vendió por cinco millones de libras. Ahora, luego de invertir 450.000 libras en la adquisición de la propiedad del banco, planea gastar otras 500.000 en el desarrollo de un proyecto residencial.Videollamada: la divertida reacción de un maestro cuando ve a su alumno tomar clases acostado y envuelto en mantas"Para mí, comprar el edificio del banco hace que todo vuelva al punto de partida y demuestra que tenía razón al seguir creyendo en mí mismo", concluyó.