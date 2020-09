Los ataques personales marcan el primer debate electoral entre Trump y Biden

Payaso y racista

Constantes interrupciones

"No hay nada inteligente en ti"

Donald Trump y Joe Biden han protagonizado durante una hora y media un tenso debate, plagado de ataques personales, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El republicano ha interrumpido constantemente al demócrata y los cruces han recalentado el encuentro. Los intercambios más intensos se dieron alrededor de la estrategia oficial contra la pandemia, el control de la violencia y el reconocimiento de los resultados de las elecciones.El presidente de EE.UU ha asegurado, además, que pagó millones de dólares en impuestos federales, luego de que el diariorevelara que tan solo aportó al fisco en 2016, 750 dólares cada año.Horas antes del inicio, el candidato demócrata presentó su declaración de impuestos, evidencia de que llegó preparado para dar batalla.En el cara a cara, que arrancó sin apretón de manos según las normas establecidas por la pandemia, Biden llamó al presidente "racista" y "payaso", lo acusó de haber debilitado al país y de ser "el cachorro de Putin". Por su parte, Trump declaró que Biden "no tiene en la sangre" ser un líder fuerte ni decisivo, al tiempo que lo tachó de títere de la "izquierda radical" y afirmó que su oponente no ha dado mítines de campaña porque "nadie se presentaría" en ellos.Cuando Biden llamó a Trump "el peor presidente que EE.UU. ha tenido", el republicano le replicó: "he hecho yo más en 47 meses de lo que tú has hecho en 47 años", en referencia a la larga carrera del exvicepresidente en Washington.En determinado momento, frustrado por las constantes interrupciones de Trump, el demócrata espetó al mandatario: "¿Quieres callarte, hombre?".Cuando el presidente dijo que Biden había adoptado las propuestas de "medicina socializada" del exrival presidencial demócrata Bernie Sanders, el candidato demócrata declaró: "todos aquí saben que es un mentiroso", en referencia a Trump.Los dos candidatos cuestionaron sus respectivos niveles de inteligencia, después de que Biden criticara la respuesta dada por la actual Administración a la pandemia del coronavirus."Muchos más [estadounidenses]van a morir a menos que [Trump]se vuelva mucho más inteligente", advirtió Biden, a lo que el presidente le recomendó no usar "nunca" la palabra 'inteligente' con él. "No hay nada inteligente en ti, Joe", aseguró Trump.

Trump advierte de un posible fraude

El cierre del debate ha sido especialmente agitado. Trump ha insistido con la posibilidad de un fraude, sobre todo mediante el voto por correo. Ante la posibilidad de que el resultado se demore días o semanas después de las elecciones, el presidente se negó a llamar a la calma a sus seguidores. "Cuando cuenten los votos, todo se acabará", le contestó Biden.En el tramo final del debate, el presidente alertó de un posible "fraude como nunca antes se ha visto" en el voto por correo en las elecciones de noviembre, y advirtió que si hay manipulación, "no podrá aceptar" los resultados de los comicios.Por su parte, Biden dijo que su rival republicano "está tratando de asustar a la gente" para que piense que la elección no será legítima. "Él no puede evitar que ustedes puedan determinar el resultado de esta elección", subrayó Biden, dirigiéndose al electorado, al tiempo que señaló que "si conseguimos los votos, todo habrá terminado" y Trump "se va a ir". Fuente: (ElPaís-RT).-