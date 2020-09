Chile pone en duda el Festival de Viña del Mar para febrero

"Creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante", reconoció el ministro chileno de Salud, Enrique Paris, en declaraciones al Canal 13 local.



Para el funcionario "no hay cómo controlar a la gente" en un evento de semejante envergadura, con un aforo diario de 18.000 personas, además de los trabajadores del festival,



Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, todavía no descartó el festival y sostuvo que "si la situación sanitaria lo permite", el evento tendrá lugar.



El Festival de Viña del Mar es una de las citas emblemáticas en el verano del Cono Sur y en lo más reciente de su populosa historia tuvo como números principales a Maroon 5, Ricky Martin y Morrissey, en ediciones anteriores.