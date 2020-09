Prueban con éxito en Estados Unidos un cóctel de fármacos contra el coronavirus

Un cóctel de medicamentos suministrado en un hospital de Florida a pacientes de Covid-19 que, según sus creadores, brinda un resultado positivo en más de un 95% de los casos si se aplica al inicio de la enfermedad, es objeto de un ensayo clínico con voluntarios para comprobar su eficacia.



El ICAM, como ha sido denominada esta terapia desarrollada en el hospital del grupo AdventHealth en Ocala (centro-oeste de Florida), está compuesto por vitaminas y zinc, cortiesteroides, anticoagulantes y antibióticos, informó la entidad de salud, citada por la agencia de noticias EFE.



TrialSite News, una web con información de ensayos clínicos, indicó que cien personas que han dado positivo en pruebas de coronavirus se ofrecieron como voluntarias para ser tratadas con ICAM fuera del hospital como parte de un ensayo clínico que cuenta con el respaldo del Departamento de Salud de Florida y el centro de salud Heart of Florida.



El ensayo fue aprobado por la Junta de AdventHealth y comenzó, según ese medio, el pasado lunes en el condado Marion, al que pertenece Ocala.



El ICAM ha sido desarrollado por la directora de farmacia y un equipo de médicos del hospital de Ocala y suministrado a personas hospitalizadas por Covid-19 desde hace meses.



No se ha probado con casos suaves de del virus, sino en personas que necesitan hospitalización.



"Durante 76 días nuestros pacientes han tenido cero traslados a la unidad de cuidados intensivos, cero necesidad de respiradores automáticos y cero muertes gracias a tratamientos como ICAM o similares", dijo Carlette Norwood-Williams, directora de farmacia del hospital AdventHealth Ocala.



La especialista indicó que la investigación muestra que, con una "medicación correcta" aplicada nada más recibir el diagnóstico, un enfermo de Covid-19 puede tener una mejor respuesta ante la inflamación, "con independencia de la edad u otras enfermedades que pueda padecer", y eso aumenta sus probabilidades de supervivencia.



En pacientes que reciben la terapia ICAM inmediatamente después del diagnóstico la tasa de éxito es del 96,4 %, según Norwood-Williams y sus colegas.



Joe Johnson, presidente y director ejecutivo de AdventHealth Ocala, señaló en un comunicado que confía en que el ICAM sea "un poderoso aliado en manos de los proveedores de salud para combatir el virus" más allá de la comunidad donde se creó.



El objetivo del ensayo clínico es determinar si el trabajo del equipo de especialistas del hospital de Ocala puede ser usado en otros lugares para tratar de reducir la mortalidad por la Covid-19.



Según el Departamento de Salud de Florida, los casos acumulados desde el 1 de marzo en el estado suman 700.564 y las muertes, 14.202.



En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.882 casos nuevos y 12 muertes, y el índice de positivos se situó en 4,08 %.



Por casos acumulados de Covid-19 Florida está en el puesto número tres, detrás de California y Texas.



Sin embargo, la vida nocturna regresó este fin de semana al sur de Florida después de seis meses, para alegría de dueños de bares y clubes nocturnos y de sus clientes y en medio de advertencias de que la pandemia puede volver a repuntar si no se siguen las reglas.



Los medios de Miami y de Fort Lauderdale publican este domingo imágenes de distintas zonas de ocio de ambas ciudades con numeroso público animado y festejando la entrada en la Fase 3 de la reapertura económica anunciada el viernes por el gobernador Ron DeSantis.