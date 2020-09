VIDEO: El momento exacto en que se estrella el avión con 27 personas a bordo

Las imágenes de CCTV que muestran el momento exacto en que el este viernes se estrelló el avión militar ucraniano An-26 con 27 personas a bordo han sido publicadas este sábado.

En el video se puede ver que el aparato está a punto de aterrizar. No obstante, aunque la pista de aterrizaje se encuentra a la izquierda, el An-26 empieza a dirigirse bruscamente hacia la derecha, y finalmente cae y explota.El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ordenó crear una comisión para "investigar todas las circunstancias y causas" del siniestro.El gobernador de la provincia de Járkov, Alexéi Kúcher, previamente indicó que, según los datos preliminares, el piloto del An-26 informó sobre una falla del motor izquierdo antes de que el avión cayera. No obstante, el político precisó que el aviso podría haber formado parte del programa de vuelo de entrenamiento que estaba efectuando el avión.Por su parte, el exfiscal militar jefe de Ucrania Anatoly Matios, señaló, citando a sus fuentes, que la causa del suceso podría haber sido un error de la tripulación, recoge la agencia Unian. Según Matios, es posible que el piloto confundiera con la pista de aterrizaje la carretera junto a la que cayó el avión.Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera oficial. La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania declaró que está investigando cuatro posibles causas de la tragedia, entre ellas un mal funcionamiento técnico y un error de la tripulación.

Las autoridades de Ucrania declararon este sábado 26 de septiembre día de luto nacional por las víctimas del siniestro.