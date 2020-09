Bolsonaro fue operado y su evolución es "óptima", según los médicos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentaba esta tarde una "óptima" evolución tras la cirugía a la que fue sometido hoy para extirparle un cálculo en la vejiga e inició una dieta oral, informaron fuentes médicas.



El jefe del Estado, de 65 años, continuaba sin fiebre y utilizaba un catéter que no le causó sangrado alguno, según el boletín médico divulgado a última hora de esta tarde por el hospital Albert Einstein, de San Pablo, adonde ingresó por la mañana.



El procedimiento para la extracción de la piedra renal, que fue retirada totalmente, duró una hora y media y fue realizado sin contratiempos.



El hospital, uno de los principales centros médicos de referencia del país y de administración privada, no informó sobre la previsión de alta, aunque el tiempo de internación de este tipo de pacientes no suele superar las 48 horas.



Recientemente, Bolsonaro comentó a un grupo de seguidores que tenía el cálculo desde hacía más de cinco años y que el mismo era del tamaño de un "grano de fríjol".



El gobernante ingresó al nosocomio luego de haber roto anoche el clima de deshielo con Argentina que se había inaugurado en agosto con la llegada del embajador Daniel Scioli a Brasilia, al afirmar en Facebook que el país "está yendo hacia un régimen parecido al de nuestra Venezuela".



"No diré el nombre pero tenemos un país más al Sur (en referencia a Argentina) que está yendo hacia un lugar a causa del voto equivocado. Asumió un Gobierno que ya dio demostraciones de seguir al Foro de San Pablo (grupo que reúne a la izquierda latinoamericana)", dijo.



Según Bolsonaro, "una elección equivocada hizo que la izquierda responsable por el fracaso del país volviera al poder, partiendo rápidamente hacia un régimen parecido al de nuestra Venezuela".



En los últimos años, fue sometido a cinco cirugías, cuatro de ellas como consecuencia del ataque que sufrió en 2018, en medio de la campaña electoral, cuando fue acuchillado por un hombre con trastornos mentales.



Bolsonaro fue herido mientras era cargado a hombros por una multitud en un acto electoral celebrado en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.



El agresor fue detenido inmediatamente, pero se lo declaró inimputable dado que el juez consideró que no tenía capacidad de responder por sus actos debido a sus problemas mentales.



En julio pasado, el líder ultraderechista, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad del coronavirus, dio positivo de Covid-19 y estuvo 20 días aislado en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, hasta superar la enfermedad.