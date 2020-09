Covid:Brasil adhirió a plataforma global de OMS para asegurar acceso a la vacuna

Al igual que México, Perú, Chile y Colombia, el gigante sudamericano anunció su alianza al programa Covax. Acordó la liberación de recursos por unos USD 454,5 millones para garantizar dosis para un 10% de la población hasta finales de 2021



Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, anunció este jueves su adhesión al programa Covax, la plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consiste en el primer contrato vinculante para obtener vacunas del COVID-19.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la magnitud de la pandemia y quien a pesar de haber sido infectado por la enfermedad sigue minimizando su impacto, promulgó este jueves dos medidas provisionales para garantizar el acceso del país a la plataforma.



Además de su acceso al Covax, instrumento del Acelerador para el Acceso a las Herramientas contra COVID-19 (ACTA, por sus siglas en inglés), impulsado por la OMS, el Gobierno determinó también la liberación de recursos por 2.500 millones de reales (unos 454,5 millones de dólares) para participar en el programa.



De acuerdo al servicio estatal de noticias Agencia Brasil, los recursos permitirán al país garantizar las vacunas para un 10 % de la población hasta finales de 2021, con énfasis en la población de más alto riesgo, y, a su vez, participar en la cooperación para que los países más pobres puedan tener acceso a las mismas.



El portafolio le permitirá a Brasil, el segundo país con mayor número de muertes (casi 140.000) y el tercero en número de casos confirmados (cerca de 4,7 millones), el acceso a nueve vacunas en desarrollo y a otras en análisis por parte de la OMS.



Sin embargo, la Presidencia aclaró que la adhesión al Covax no le impide a Brasil realizar otro tipo de acuerdos bilaterales como los que ya se tienen con iniciativas de la industria farmacéutica privada y estatal de algunos países.



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) autorizó las pruebas clínicas en voluntarios de las vacunas del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, con 10.000 personas; de la china Sinovac, con 13.060, y de la europea de la multinacional Johnson & Johnson, con 4.000.



También tiene el aval del ente regulador la vacuna del consorcio BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos), que cuenta con otros 1.000 voluntarios.



Otra vacuna, la única de origen sintético y que está siendo desarrollada por la farmacéutica estadounidense Covaxx y la red de laboratorios clínicos brasileños Dasa, espera la autorización para ser probada también en Brasil en 3.000 voluntarios.



La Anvisa aclaró también que la vacuna rusa Sputnik V, por ser desarrollada totalmente fuera del país, no tendrá voluntarios y su autorización de comercialización se dará con el "registro" que se otorgará "después de cumplir con todas las exigencias".



No obstante, la Anvisa ha realizado "reuniones de carácter preliminar y anticipando una posible demanda futura" con el Gobierno regional del estado de Paraná (sur), fronterizo con Argentina y Paraguay, que estableció un acuerdo con las autoridades sanitarias rusas para la comercialización del antivirus.



El estado de Bahía (noreste) también tiene un acuerdo con Rusia para comercializar 50 millones de dosis de esa vacuna, contemplando una futura producción de la misma, y otro similar con la estatal china Sinopharm para probar dos antivirus de ese laboratorio que están siendo desarrollados en Pekín y Wuhan. Cinco latinoamericanos en Covax Brasil es la quinta nación de la región que se une al programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para la Vacunación (GAVI).



Perú confirmó el sábado pasado que firmó un acuerdo con el Mecanismo Covax por el cual accederá a más de 13 millones de dosis de las futuras vacunas contra el virus. Chile y Colombia anunciaron sus alianzas el martes para "tener más alternativas, certeza y acceso a una vacuna eficaz", explicó el presidente Sebastián Piñera en un acto junto al mandatario Iván Duque.



Y México ingresó de manera formal a la iniciativa el jueves. El canciller Marcelo Ebrard comunicó desde su cuenta de Twitter que el país aseguró su "participación en la principal iniciativa multilateral para garantizar acceso universal a la vacuna contra el COVID-19".



Argentina, en tanto, manifestó sus intenciones de sumarse a la iniciativa pero pidió más tiempo a la OMS para preparar el papeleo requerido luego de que se venciera el plazo para hacerlo, dijo a Reuters un funcionario del Ministerio de Salud. También Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Uruguay, Venezuela, Paraguay y República Dominicana han mostrado interés en el Covax.