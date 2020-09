Rusia y China buscan la vacuna mientras el mundo se acerca al millón de muertes

Los países europeos han vuelto a tomar medidas para evitar nuevos colapsos sanitarios y económicos.



En tanto, Estados Unidos sigue siendo el país líder en infecciones y muertes, muy cerca de los 7 millones de casos y 202.404 muertos totales, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



No obstante, el departamento de Salud de Florida informó hoy que la tasa de positividad cayó por primera vez por debajo del 5% por 0,55 puntos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó un informe estatal de al menos dos semanas al 5% o por debajo para reabrir comercios y otros sitios públicos, lo que no significa que el estado estadounidense siga sus sugerencias.



El director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI), Kimil Dmitriev, anunció hoy que Rusia comenzó los ensayos clínicos de su vacuna Sputnik V en grupos de riesgo y en adultos mayores y adelantó que no cree que cause algún efecto negativo.



"Rusia, sin duda, será el primer país del mundo en vacunar con éxito a toda la población contra el coronavirus", manifestó.



La vacuna pasó dos fases de pruebas y la tercera y definitiva se lleva a cabo en la actualidad.



Para el 30 de septiembre otra institución rusa, el centro Vector, concluirá la segunda fase de las pruebas clínicas de su vacuna contra la Covid-19, denominada EpiVacCorona.



Por su parte, el presidente de la farmacéutica china Sinovac, Yin Weidong, aseguró hoy que su vacuna, una de las cuatro producidas en China, es la más avanzada del mundo y que podrá empezar a aplicarse de manera masiva a principios del año próximo.



Yin aseguró que las pruebas realizadas en la fase 3 a los mayores de 18 años "no mostraron especiales reacciones adversas", y afirmó que su vacuna es capaz de "combatir todas las cepas del coronavirus SARS-Cov-2 existentes en el mundo".



CoronaVac se está ahora probando en Turquía, Bangladesh, Indonesia y Brasil, el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios.



Cuatro vacunas chinas se encuentran actualmente en la fase 3 de ensayos clínicos, entre un total de nueve en el mundo.



Dadas las fechas estimadas, todo indica que Europa deberá pasar el otoño y gran parte del invierno enfrentando la segunda ola de la pandemia.



Dado el acelerado aumento de infecciones, Reino Unido, Francia, España, Italia volvieron a imponer restricciones, mientras que Portugal decidió postergar por tres semanas su plan de desescalada.



Hoy, la comisaria para Salud de la Unión Europea (UE), Stella Kyriakides, llamó a los países del bloque a reforzar "inmediatamente" sus medidas de control y protección para frenar la segunda ola.



Kyriakides recordó que en varias regiones del bloque "la situación ahora es peor que en el pico de la pandemia en marzo, y esto es realmente preocupante".



La responsable señaló que la flexibilización de las medidas de control en el verano europeo condujo "a un aumento en el número de casos".



En la misma línea, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) dijo hoy que España, Rumania, Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa y Malta registran una evolución de la pandemia que provoca una "gran preocupación" y un riesgo elevado de mortalidad.



Ante el repunte de contagios en Francia, el presidente Emmanuel Macron impuso ayer nuevas restricciones en los municipios de Paris y Marsella, que incluye el cierre de restaurantes y bares.



Los contagios volvieron a dispararse desde hace unas semanas en Francia, donde murieron ya 31.511 personas.



Sólo en las últimas 24 horas se registraron 16.096 nuevas infecciones (contra 13.000 de la medición anterior) y la presión en los hospitales, desbordados durante los peores meses de la crisis en la primavera, está nuevamente en aumento.



El Gobierno italiano también debió imponer el uso obligatorio del tapabocas en las ciudades de Nápoles y Génova para frenar el aumento de los contagios.



Reino Unido registró hoy 6.634 infecciones, su cifra más alta desde el rebrote que comenzó a golpear duramente la economía del país.



El primer ministro, Boris Johnson, decidió hacerse cargo de una parte de los salarios de los trabajadores durante seis meses para aliviar el impacto de las nuevas restricciones.



Además, anunció un recorte de impuesto del 20% al 15% para el turismo y el sector de la hostelería hasta fines de marzo.



En Medio Oriente, Israel volvió a profundizar el confinamiento generalizado que comenzó hace casi una semana y decidió cerrar las sinagogas a partir de mañana y solo los sectores considerados "esenciales" podrán seguir funcionando, mientras que las autoridades iraníes comenzaron a plantearse la necesidad de volver a imponer restricciones, tras superar los 25.000 muertos.



India continúa siendo el segundo país con más casos, con casi 6 millones de confirmados y el tercero en cuanto a muertos, con más de 91.100.



Brasil, con casi 4,7 millones de contagios, está detrás de India en el listado de países más afectados, pero con 140.000 muertos lo supera en ese ítem. En ambas mediciones va primero Estados Unidos, con casi 7 millones de contagios y más de 202.500 decesos.