Jardines volvieron a clases en Colombia: Preparan a primaria y secundaria

Las clases presenciales comenzaron con Después de seis meses de cierre por causa de la pandemia, los niños de los jardines infantiles de Bogotá regresaron a clases este miércoles.



Los primeros en abrir sus puertas nuevamente a la presencialidad fueron los jardines del distrito de seis localidades de la ciudad: Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.



Esta reapertura "gradual y escalonada" viene preparándose desde el distrito desde hace varias semanas, en las que se hizo una consulta entre las 28 mil familias adscritas a alguno de los colegios públicos de Bogotá en las que se les preguntó si deseaban o no volver a las clases presenciales.



La mayoría de estas respuestas, afirman las autoridades de la ciudad, estuvieron encaminadas a manifestar la necesidad de la presencialidad, pues con los niños todo el tiempo en la casa a los padres, muchos de ellos con condiciones socioeconómicas difíciles, se les hace aún más complejo salir a trabajar.



Por esto, el piloto de jardines infantiles, que atienden a niños y niñas de los 0 a 6 años, fue prioridad en el plan de reactivación educativo del Distrito, el cual también incluye colegios de primaria, secundaria y universidades.



Para el caso de los jardines infantiles la Alcaldía hizo énfasis que la decisión estará en manos de cada familia, las cuales si deciden optar por la presencialidad podrán hacerlo en los horarios de 8:00 am a 12:00 m, de 1:00 pm a 5:00 pm, de 4:00 pm a 10:00 pm y de 8:00 pm a 6:00 am.



Cada niño asistirá solo dos días a la semana a clase y en los horarios antes mencionados, así se logrará que los centros funcionen al 35% de capacidad y manteniendo el distanciamiento entre los alumnos.



Los centros que reabran clases presenciales deberán adaptar sus instalaciones para mantener la distancia y la constante desinfección de los niños, los cuales deberán usar tapabocas en todo momento.



Entre uno y otro horario se debe proceder a desinfectar todo el centro para garantizar que la seguridad de los niños que lleguen a clase en el siguiente grupo.



Para las familias que obtén por no mandar a sus hijos a clases presenciales podrán acceder a otras modalidades dispuestas para la educación de sus hijos.



La atención en casa, en la que se tendrá acompañamiento profesional en las viviendas de cada niño y niña, y adicionalmente se hará mensualmente un encuentro con las familias; y el acompañamiento a distancia, recomendado para los menores que presenten antecedentes médicos o complicaciones de salud, en la que primará la atención virtual y telefónica.



En el caso de los jardines privados que deseen regresar a la presencialidad deberán certificar todos los protocolos antes mencionados ante la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Integración Social y concertar con los padres de familia los horarios para la presencialidad.



De acuerdo con la Alcaldía, de los 49 jardines y colegios privados de educación básica y bachillerato que se inscribieron para certificar sus protocolos de apertura, tan solo 17 cuentan hoy con aval para regresar a clases, pues fueron los que pasaron todos los filtros de validación y comenzarán a hacerlo en lo próximos días.