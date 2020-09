Video: China publica grabación que simula un ataque contra base aérea de EE.UU

Una animación divulgada por la Fuerza Aérea de China muestra el momento en que un bombardero del país asiático ataca lo que parecen ser las instalaciones de la base aérea estadounidense de Andersen, en la isla de Guam.El video, titulado 'El dios de la guerra H-6 va al ataque', fue publicado por primera vez el pasado sábado en la red social Weibo. En el clip se ve cómo un bombardero estratégico chino Xian H-6 despega de una pista en un área desierta. Luego, mientras sobrevuela el mar, lanza misiles que se impactan contra una base aérea enemiga.

Aunque las instalaciones no fueron identificadas en el video, se ven "exactamente" como la base aérea Andersen, sostiene Reuters. La agencia señala que no ha logrado recibir comentarios de las Fuerzas Aéreas de China, ni de las de EE.UU.Según el experto Collin Koh, del Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos (Singapur), el video resalta la creciente potencia de la aviación militar china."El video está destinado a advertir a los estadounidenses que incluso posiciones supuestamente seguras y de retaguardia, como Guam, pueden verse amenazadas cuando estallen conflictos sobre focos de tensión regionales, ya sea en Taiwán o en el mar de China Meridional", comentó Koh.Establecida durante la II Guerra Mundial, la base aérea Andersen está en el norte de la isla de Guam, uno de los 14 territorios no incorporados de EE.UU. Este aeropuerto militar alberga el ala número 36, de la Fuerza Aérea Undécima de EE.UU. Fuente: (RT).-