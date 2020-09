Europa entró al otoño con una segunda ola de contagios: Nuevas restricciones

registró 2.975 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y de ellos, 794 en Madrid, y desde el inicio de la pandemia sumaba 671.468 casos confirmados y 30.663 muertes por coronavirus, informó el Ministerio de Sanidad.Desde este lunes, 850.000 habitantes de Madrid tienen la movilidad restringida, al tiempo que el Gobierno catalán recomendó a sus ciudadanos no viajar hacia la capital española.El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se reunieron hoy para coordinar la ayuda destinada a contener la expansión del virus en la comunidad autónoma madrileña.Tras el nuevo aumento de casos, el Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, registró el mayor descenso desde junio y cerró en el nivel más bajo desde mayo, impulsado sobre todo por las acciones de empresas de turismo y bancos. En lo que va del año, el indicador acumula una caída de 29,92%.En tanto, en ellos contagios vienen duplicándose cada siete días y se teme que a mediados de octubre pueda registrarse un promedio diario de 50.000 casos y más de 200 muertes, dijo hoy el director científico del Gobierno, Patrick Vallance, según la agencia de noticias EFE.En, el ministro de Salud, Jens Spahn, advirtió sobre el peligro de que el incremento de los casos en Europa acabe afectando al país y puso a España como ejemplo de lugar donde la pandemia "no está bajo control".Munich, con 55,6 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, ya se sumó a las restricciones.En tanto,reflejó en las últimas 24 horas un descenso de contagios pero un leve aumento de las muertes, y advirtió que no existe ninguna región exenta de nuevos contagios.La cifra de casos entambién cayó, pero no la mayoría de los demás conceptos que miden la incidencia de la pandemia, informó la agencia nacional de salud SPF.El Gobierno advirtió que la circulación del virus es "muy activa" y aunque se expande a una velocidad tres veces inferior que durante la primavera boreal, en el pico de la pandemia, quiere evitar la saturación del sistema sanitario.también sufrió hoy un fuerte repunte de los casos de coronavirus con el registro de un nuevo récord de contagios diarios, 453 en las últimas 24 horas, frente a los 170 anunciados el día anterior.El repunte de casos en Europa volvió a provocar inquietud en inversores, lo que se tradujo en descensos generalizados en las bolsas, entre ellas Fráncfort (4,37%), Milán (3,75%), París (3,74%), Londres (3,38%) y Madrid (también 3,38%).En tanto,rozó los 200.000 fallecidos por coronavirus, con 199.474, y sumaba 6.794.724 casos confirmados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, y seguía siendo el país más afectado por la pandemia.Sin embargo, con 1.685 nuevos casos confirmados, el estado de Florida -uno de los más golpeados en el país por la enfermedad- reportó 836 menos contagios que la jornada anterior, y aunque el número de fallecidos aumentó las últimas 24 horas de 9 a 21, la cifra continúa muy por debajo de los reportes diarios de meses anteriores.India, con más de 5,4 millones de casos le sigue a Estados Unidos y es el tercer país con más muertos por la enfermedad en todo el mundo.El Ministerio de Salud indio reportó hoy más de 1.100 muertes en las últimas 24 horas y el total de fallecimientos se elevó a 87.882 desde el inicio de la pandemia.El país tiene casi 100.000 nuevos casos diarios y pese a estas cifras, el segundo país más poblado del mundo reabrió hoy el Taj Mahal, el monumento de Agra, símbolo de la India, tras seis meses de cierre.Los 5.000 visitantes permitidos por día -un cuarto de lo normal- ahora deberán cumplir una serie de medidas estrictas como el uso obligatorio de tapabocas y la prohibición de sacar fotografías grupales, aunque sí estarán permitidas las selfies individuales.