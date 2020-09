Colombia reanuda vuelos internacionales y Bogotá levanta restricciones

"El inicio de los vuelos internacionales muestra que el camino es reactivar, con gradualidad y siguiendo los protocolos (de bioseguridad) establecidos por el Ministerio de Salud", manifestó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Junto con el aeropuerto El Dorado de Bogotá hoy comenzarán con pocas operaciones internacionales el Alfonso Bonilla Aragón (Cali) y el José María Córdova (Medellín), mientras que el Rafael Núñez, de Cartagena, ya hizo el sábado pasado un vuelo piloto, informó la agencia de noticias EFE.



Los primeros vuelos a esas ciudades serán desde y hacia Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos), operados por la compañía estadounidense Spirit.



Pese a ser el sexto país con más casos a nivel mundial y el undécimo en cuanto a cantidad de muertos, Colombia salió de la cuarentena a principios de septiembre, cuando el presidente Iván Duque anunció la reanudación de vuelos.



Duque detalló que las primeras operaciones serán con ciudades de Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala.



La reapertura de los vuelos internacionales coincide con la segunda fase de reanudación de los vuelos nacionales que comenzó el pasado 1 de septiembre con 14 rutas.



Según esa cartera, en esta segunda fase nacional habrá "un total de 63 rutas en 46 aeropuertos, lo que permitirá seguir reactivando y conectando a todo territorio nacional".



El alcalde de Cartagena, William Dau, se mostró optimista con la reactivación de los vuelos internacionales porque permite la recuperación del turismo.



En tanto, las autoridades de Bogotá resolvieron levantar casi todas las medidas de bioseguridad aún vigentes para frenar la velocidad de los contagios, aunque no descartan que haya un nuevo pico de la pandemia, dijo este lunes la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.



"Nuestra situación actual en términos del manejo de la pandemia es relativamente favorable. La pandemia sigue siendo un gran desafío, la posibilidad de tener un segundo pico está siempre latente y lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para mitigar su gravedad", dijo López en una rueda de prensa.



En la "nueva realidad", como llamó la Alcaldía al paquete de cambios, las autoridades locales dispusieron, entre otras medidas, que a partir de mañana dejarán de regir los turnos por días para el funcionamiento de sectores económicos, así como el "pico y cédula" para el ingreso a establecimientos comerciales según el último dígito del documento de identidad.



La capital de Colombia, el foco principal de la pandemia, acumula 254.276 de los 770.435 casos positivos del país.



Para no bajar la guardia, la administración intensificará la aplicación del Programa DAR (Detecto, Aíslo y Reporto) para continuar con el seguimiento de casos en los microterritorios que lo requieran según su nivel de afectación.



Además continuará el rastreo de personas sintomáticas y asintomáticas, con aislamiento para todos los casos positivos y sus contactos.



Los sectores que no tenían autorización para reactivar sus operaciones, como gimnasios, teatros, iglesias, cines y casinos, podrán empezar a funcionar con el cumplimiento de protocolos de capacidad y bioseguridad dispuestos por la administración local.



Sin embargo, continuarán las restricciones sobre discotecas, bares y eventos masivos en espacios cerrados.



Colombia acumulaba desde el comienzo de la pandemia 770.435 casos confirmados de coronavirus (5.359 en las últimas 24 horas) y 24.397 muertes por la enfermedad (189 nuevas), informó esta noche el Ministerio de Salud.