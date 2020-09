Lacalle Pou dijo que "está en duda" apertura de fronteras con Argentina y Brasil

Lacalle Pou participó hoy del "Foro ABC España Uruguay. Mirando el futuro", a través de una videoconferencia, en la que fue entrevistado por el director del diario español ABC, Julián Quirós, y de la que participó también el expresidente español Felipe González (1982-1996).



Uruguay es el "país revelación en esta pandemia" y su "gestión ha sido francamente eficaz y al que están mirando con cierta envidia en el resto de Sudamérica", comenzó Carmen de Carlos, columnista y corresponsal de ABC en Latinoamérica, que moderó este evento que buscó entender qué hay detrás del éxito de Uruguay en el manejo de la pandemia de Covid-19, reseñó el diario El País.



Lacalle Pou consideró que hay un "relativo éxito" de Uruguay en el combate a la expansión del coronavirus, pero aclaró que si el país "tiene hoy las estadísticas de la pandemia que lo ponen mejor que otros países del mundo no es por el Gobierno", el cual "solo confió en sus ciudadanos".



"Yo confío en el uruguayo, es un amante de la libertad. Ha peleado históricamente por ella y en los momentos difíciles deja de lado lo que nos separa y se junta atrás de ese principio", enfatizó.



En esa línea, aseguró que la "libertad individual está determinada por la solidaridad con el bien común, con la sociedad", que es una "enseñanza que nos va quedar a los uruguayos en los procesos futuros".



Al respecto, el expresidente González aseguró que el caso uruguayo es "la mayor apuesta que conozco, quizás junto con Suecia, en confianza de la ciudadanía. No es el boletín oficial del Estado el que obliga, es el ciudadano el que asume la responsabilidad".



De todas maneras, Lacalle Pou dijo "no" estar contento por esto, ya que entiende que "cualquier situación que golpea a mi país me tiene que tener del lado de los que sufren y de alguna manera los que padecen esta pandemia", que "va a dejar secuelas".



Consideró que desde el Gobierno se está "con la guardia alta todo el tiempo porque esto puede cambiar rápidamente", y en ese sentido dijo que esta tarde habló con Álvaro Delgado, (secretario de Presidencia) y Javier García (ministro de Defensa) que están en la ciudad de Rivera (al norte, limitrofe con Brasil) , donde se han constatado varios brotes de Covid-19 y donde ayer había "casos importantes".



"Se nos viene una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como es el turismo", dijo Lacalle Pou de cara a la próxima temporada de verano.



"Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con Brasil", subrayó y luego puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando con el "Plan Verano" para evaluar "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso".



Dijo que en caso de que no se llegue a una vacuna para antes de la temporada verán si "abrir las fronteras", y si esa apertura es por país, país y región, país, región y gente que tenga un test 72 horas anterior al ingreso, y si ese test que se exige tiene que tener "una especie de cuarentena", por lo que entiende hay "muchos escenarios" arriba de la mesa.



Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, Uruguay sumaba 1.927 casos confirmados de coronavirus (10 en las últimas 24 horas, nueve de ellos en Rivera, fronteriza con Brasil), informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



De ese total, 247 personas tenían la infección activa (ninguna estaba internada), 1.634 ya se curaron tras haberse contagiado y 46 fallecieron (ninguna en el último día).

Télam.