Video: Perra doberman defendió a su dueño en un violento robo

"Niki", una perra doberman de cuatro años, se lanzó a defender a su dueño de un ladrón que intentó asaltarlo con un arma de fuego en la puerta de su casa, en Sudáfrica.El hecho se registró en la ciudad de Brakpan. Loodewyk De Jager, de 58 años, acababa de retirar su salario en un banco cuando fue seguido hasta su casa por dos sujetos en un vehículo, quienes luego lo amenazaron con un arma."Llegaron a la ventana y me dijeron que abriera, así que lo hice. Se llevaron las llaves de mi auto y pensé, pueden llevárselo e irse, está asegurado. Pero entonces comenzó a preguntarme '¿dónde está el dinero?'", relató De Jager a News 24.La nieta del hombre abrió la puerta para recibirlo junto a los dos perros de la familia. Tras ver lo que pasaba, ambos canes se lanzaron contra los asaltantes: un delincuente fue derribado al piso y ejecutó tres disparos, uno de los cuales dio en la espalda de "Niki"."Le disparó al perro y el segundo tiro atravesó la puerta y los pantalones de mi hija hasta estrellarse contra una pared. El tercer disparo fue al aire", manifestó De Jager.La bala no alcanzó los órganos vitales de "Niki", quien fue intervenida con éxito por los veterinarios y se recupera sin problemas."Ella es valiente, ha sido entrenada así. Me salvó la vida. Ella está bien ahora, pero está muy molesta", afirmó su dueño.