Lula: "Estoy dispuesto a apoyar a cualquier candidato contra Bolsonaro"

El expresidente de Brasil Lula da Silva, que por el momento no puede ser candidato a un cargo público debido a sus condenas por corrupción, afirmó que está dispuesto a apoyar a cualquiera que pueda vencer al mandatario ultraconservador Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.



"Estoy dispuesto a apoyar a cualquier candidato que esté comprometido con el pueblo trabajador de Brasil y contra Bolsonaro", dijo Lula a la agencia Reuters.



Para los comicios municipales de noviembre, su partido el PT apoyará a las fuerzas de izquierda y centroizquierda con el objetivo de construir una oposición a Bolsonaro, a quien acusó de no haber logrado sacar a Brasil de su peor crisis económica y de salud pública por la pandemia del coronavirus.



Lula sostiene que los casos de corrupción en su contra tuvieron una motivación política para impedir que volviera al poder y dijo que espera que las sentencias de corrupción puedan ser anuladas en la medida que surjan nuevas pruebas de parcialidad por parte de los fiscales.



De eso dependerá que pueda presentarse él mismo como candidato en las elecciones presidenciales de 2022, donde Bolsonaro buscará la reelección.



Lula fue encarcelado en 2018 y pasó 560 días en prisión hasta que fue liberado en noviembre del año pasado después de que la Supremo Tribunal Federal (STF) revocó un fallo anterior sobre si los acusados debían ser encarcelados o no antes de que se agotaran todas sus apelaciones. El expresidente se enfrenta a otras seis acusaciones de corrupción.



"Estoy absolutamente convencido de mi inocencia. Me prohibieron porque sabían que iba a ganar de nuevo", dijo. Candidato o no, planea liderar su partido y comenzar a viajar por Brasil tan pronto como la pandemia amaine.



Si Lula fuera libre de postularse y las elecciones se celebraran hoy, empataría con el ultraconservador en una segunda vuelta, según una encuesta del portal de noticias Poder360 de la semana pasada.



La encuesta mostró que es el favorito de las mujeres, los obreros, los jóvenes y los mayores y los votantes con educación universitaria, mientras que Bolsonaro ganaría los estados del cinturón agrícola, el Amazonas e incluso el noreste, que alguna vez fue un bastión del PT, pero donde el actual gobierno avanzó con los pagos de subsidios estatales durante la pandemia de coronavirus.



El lunes, su partido lanzará un Plan de Reconstrucción Nacional que propondrá recuperar la economía de Brasil, la mayor de América Latina, de su peor caída con fuertes inversiones industriales y la creación de un nuevo programa de bienestar social que garantizará a las familias de bajos ingresos un estipendio de 600 reales al mes.