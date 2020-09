EE.UU: Aseguran que "todos" podrán vacunarse contra el covid-19 en abril

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la vacuna contra el Covid-19 llegará "a todos los estadounidenses" en abril, aunque las primeras dosis podrían ser administradas antes de fin de año.



El mandatario se refirió al "progreso histórico" registrado por tres vacunas, que se encuentran en las etapas finales de desarrollo, y afirmó que habrá al menos 100 millones de dosis disponibles para diciembre. "Esencialmente la tenemos", aseguró.



Se refería a aquellos desarrolladas por Moderna; Pfizer y BioNtech; y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Todas ellas se encuentran en la tercera y última fase de testeos y, de obtener resultados positivos en ellas y su consecuente aprobación, podrían comenzar a ser distribuídas.



No obstante, son las primeras dos quienes han firmado convenios con el gobierno estadounidense para producir cientos de millones de vacunas para el país. Ambas reservaron 100 millones para el país, y el contrato incluye opciones de compra por cientos de millones más. Moderna espera publicar los resultados de sus estudios en noviembre, y Pfizer en diciembre. Cada vacuna se inyectaría en dos dosis separadas por un intervalo de tres o cuatro semanas.



"Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes, y esperamos tener suficientes vacunas para todos los estadounidenses en abril", explicó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. No obstante, no indicó que fabricantes estarían en condiciones de entregar las dosis anunciadas.



El científico jefe del equipo de la Casa Blanca para la producción de vacunas, Moncef Slaoui, dijo a la radio NPR el 3 de septiembre que esperaba un volumen de dosis suficiente para vacunar entre 20 y 25 millones de personas para fin de año.



El anuncio tiene lugar dos días después de que el mandatario dijera que su administración esperaba aprobar una vacuna en octubre "o poco después" y que estaba lista para comenzar su distribución "inmediatamente".



Estados Unidos es en términos nominales el país más afectado por la pandemia a nivel global tanto en contagios como decesos. A la tarde del viernes, cuenta con más de 6,7 millones de casos positivos y más de 198.000 muertos, según el último recuento de la universidad Johns Hopkins. El 17 de septiembre registró más de 46.000 casos nuevos y 879 muertes, según indicó el sitio especializado en estadísticas Worldometers.



No obstante, la expectativa acerca de la fecha en que ya tenga lugar la producción en masa contrasta con declaraciones hechas por el titular de Centro de Control de Enfermedades del país, Robert Redfleld. Ese mismo miércoles, pero horas antes, había indicado que la fecha tentativa para la disponibilidad general de la vacuna estaba "a fines del segundo trimestre o el tercer trimestre de 2021".



También dijo que la vacuna podría estar lista "tan pronto como en noviembre o diciembre", refiriéndose a la posibilidad de administrar las primeras dosis a los grupos más vulnerables.



Las principales farmacéuticas que están desarrollando las vacunas publicaron a principios de septiembre un compromiso para "garantizar" y "priorizar" su seguridad, con el objetivo de despejar recelos sobre un potencial apresuramiento de los procesos que no garanticen los más altos estándares de rigurosidad. Las tres compañías en fase tres mencionadas por Trump estuvieron entre las firmantes del documento.



En el documento, insisten en que la seguridad y la eficacia de las vacunas que producen, incluyendo la potencial vacuna para la COVID-19, es revisada y determinada por las agencias reguladoras de todo el mundo, como por ejemplo la Administración de Medicinas y Alimentación de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).



"La agencia requiere que la evidencia científica para la aprobación regulatoria provenga de ensayos clínicos grandes, de alta calidad, que sean aleatorios (...), con la expectativa de estudios diseñados apropiadamente con un número significativo de participantes extendidos en diversas poblaciones", indica la nota.