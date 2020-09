Profesor de teatro tiene 16 denuncias de abuso y archivaron el caso: el motivo

Dieciséis mujeres, sin nexo alguno entre ellas, aseguraron que fueron abusadas por Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro peruano que mantenía con ellas una relación jerárquica.Sin embargo, para un fiscal peruano no hay motivo para abrir una investigación penal porque no están lo suficientemente traumadas.Las mujeres no denunciaron los ataques en su momento, no se mostraron los debidos daños emocionales o físicos e incluso mantuvieron su vida y su trabajo con normalidad, indicios que para el fiscal Marcos Guzmán Baca justifican archivar el caso y no proceder con una investigación.La postura del Ministerio Público, de mantenerse, tiraría por tierra el que sería el primer gran caso de acusación colectiva en Perú contra un abusador sexual, que no llegaría siquiera a convertirse en un proceso.De acuerdo a las acusaciones, durante años, Castrillón, pese a no tener ningún título que lo habilitara para ello, ejerció como profesor de teatro y director en algunas producciones artísticas.En sus clases usaba "técnicas" que incluían desnudar a las actrices, manosearlas o introducir su pene entre las nalgas, o sus dedos en sus vaginas. También habría penetrado a una mujer que se quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de piso para masturbarse junto a su cama. Fuente: (Telefé).-