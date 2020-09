NASA evalúa dos misiones a Venus tras el descubrimiento de un indicio de vida

Dos de ellas involucrarían sondas robóticas al planeta, y uno de estos, llamado DAVINCI+, enviaría otra sonda a la atmósfera para averiguar si la presencia de fosfina se debe a la existencia de micro organismos



Foto de archivo ilustrativa del planeta Venus visto desde Egipto. May 15, 2015. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La NASA está considerando aprobar para abril hasta dos misiones científicas planetarias de las cuatro propuestas que están bajo revisión, incluida una a Venus que, según los científicos involucrados en el proyecto, podría ayudar a determinar si ese planeta alberga vida.



Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida, reveló el lunes el Observatorio Europeo Austral (ESO).



La agencia espacial estadounidense preseleccionó en febrero cuatro proyectos de misiones que ahora están siendo revisados por un panel. Dos de ellos involucrarían sondas robóticas a Venus, y uno de estos, llamado DAVINCI+, enviaría una sonda a la atmósfera del planeta.



"Davinci es el (proyecto) más lógico para elegir si estás motivado en parte por querer hacer un seguimiento de esto, porque la forma de hacer un seguimiento es ir allí y ver lo que sucede en la atmósfera", dijo a Reuters David Grinspoon, un astrobiólogo que trabaja sobre la propuesta DAVINCI+.



Las otras tres propuestas son IVO, una misión a la luna volcánicamente activa Io de Júpiter; Trident, un viaje de sobrevuelo para mapear Tritón, la luna helada de Neptuno; y VERITAS, la segunda de las misiones propuestas a Venus que se centrarían en comprender la historia geológica del planeta.



La búsqueda de vida en otras partes del sistema solar hasta ahora no se ha centrado en Venus. De hecho, la NASA lanzó en julio un rover de próxima generación para buscar rastros de vida pasada potencial en Marte.



La NASA ha dicho que puede elegir una o dos de las misiones.



A la luz de los hallazgos del lunes, el administrador de la NASA Jim Bridenstine dijo que es "el momento de priorizar Venus". En un comunicado, señaló que el proceso de selección para las nuevas misiones potenciales será difícil pero "justo e imparcial".



Grinspoon, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, dijo que el proceso de selección debería responder a los descubrimientos científicos recientes.



"Si hubiera una misión a Triton como finalista, y luego alguien con un telescopio observó, ya sabes, un estadio de fútbol en Triton, entonces podría decirse que sí, deberíamos enviar una misión allí", dijo Grinspoon. Rusia también prepara una misión Rusia también prepara una misión al planeta gemelo de la Tierra. La agencia espacial rusa, Roscosmos, anunció este martes que llevará a cabo el proyecto "Venus D" (Venera, en ruso) como una misión nacional, sin una amplia cooperación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, como estaba previsto inicialmente.



"Se ha adoptado la decisión de llevar a cabo la misión 'Venus D', que incluye un módulo de descenso y un orbitador, en calidad de un proyecto nacional, sin una amplia cooperación internacional", señaló Roscosmos en un comunicado.



La oficina de prensa de la agencia espacial rusa, precisó que no se trata de una renuncia a la cooperación con Estados Unido en el proyecto, sino de una "reducción de su formato".



Roscosmos indicó que ha elaborado un programa integral de investigación de Venus conjuntamente con la Academia de Ciencias de Rusia que incluye varias misiones.



"Se estudiarán muestras de su suelo y atmósfera, y se investigará la naturaleza de los procesos evolutivos de Venus, que, como se afirma, sufrió una catástrofe climática vinculada al efecto invernadero, del que se habla tanto en relación a la Tierra", añade el comunicado.



El lanzamiento de la sonda "Venus D" estaba inicialmente previsto inicialmente para 2013 pero ha sido retrasado como mínimo para fines de este decenio debido a problemas de financiación.



Roscosmos comentó además con extrema cautela el hallazgo mediante observaciones astronómicas en la atmósfera de Venus de fosfano, un gas que se puede considerar un marcador químico de condiciones para la existencia de formas de vida.



"Datos fiables sobre ello hoy pueden ser obtenidos solo mediante investigaciones de contacto en la superficie y la atmósfera de Venus", declaró el director de Programas y Ciencia de la agencia espacial rusa, Alexandr Blóshenko.



Entre los años 60 y 80, la Unión Soviética fue el país pionero en la exploración del planeta a través del programa Venera. Las sondas de Venera fueron las primeras que completaron viajes interplanetarios con éxito y diez de ellas lograron aterrizar con éxito en la superficie de Venus y transmitir datos de la geología de Venus, incluyendo las misiones Vega 1 y 2. Además, la sonda del Venera trece ha logrado transmitir con éxito datos de la atmósfera de Venus y fue la última nave humana en visitar el planeta en 1985.