Uruguay evalúa arternativas para el turismo en caso de que no haya vacuna

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expresó este martes sus primeras consideraciones en torno a los posibles escenarios para el turismo en ese país, especialmente en caso de que la vacuna contra el coronavirus no esté lista para el comienzo del verano estival.



En una videoconferencia organizada por los "Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina", y dirigida por el periodista Joaquín Morales Solá, Lacalle Pou sostuvo que hay "dos caminos", según indicó el periódico El País.



"Hay vacuna o no hay vacuna", agregando que en el segundo escenario "allí vamos a tener que tomar decisiones basadas en países o regiones dentro de países y obviamente con determinado requerimiento sanitario".



"Nadie más que los uruguayos y que quien habla le gustaría abrir la frontera para que sea una temporada turística como todos los operadores se lo merecen", expresó.



Lacalle Pou también reveló que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, le pidió que avance en la apertura bajo una consigna: "que vengan los argentinos que tienen casa".



Horas antes, en declaraciones a la prensa local, el presidente había hablado de "tres escenarios" para abrir las fronteras de cara a la temporada.



"Veremos hasta dónde podemos abrir la perilla de las fronteras, pero no vamos a atentar contra la salud de los uruguayos", dijo, de acuerdo al periódico Subrayado.



"Estamos con el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Turismo y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) evaluando distintas hipótesis y escenarios. Si es por país, por región, por país y región y en qué condiciones vendría esa gente", indicó, de acuerdo a El País.



"Es difícil pedirle a un turista que venga y se guarde en cuarentena", planteó Lacalle Pou, aparentemente reduciendo la posibilidad de exigir aislamiento a los visitantes.



"Los operadores turísticos, el que tiene un almacén, carnicería o boliche y que vive de la temporada, están esperando otro mensaje. Lamentablemente hoy el mensaje no es el de que vamos a abrir la frontera", sostuvo.



El pequeño Uruguay es uno de los países que mejor ha controlado la pandemia en toda la región, registrando hasta la fecha apenas 1.827 contagios confirmados y 45 muertes, sin haber tenido que recurrir a fuertes cuarentenas como en la vecina Argentina pero sí valiéndose de controles en la frontera.



En las últimas semanas, sin embargo, las autoridades se han mostrado preocupadas por un foco de infecciones en la ciudad de Rivera, en la frontera con Brasil, una de las naciones más golpeadas por el coronavirus. Crecen las consultas para visitar y radicarse en Uruguay "Han llegado varios miles de argentinos en estos tiempos. Yo me reúno con algunos y están contentos. Obviamente a veces no sienten la vertiginosidad que se puede sentir en Buenos Aires, pero creo que ganan en muchas cosas", consideró Lacalle Pou.



"Uruguay está preparado, ansioso, poder ser un país de recepción de gente que emigre para poder vivir más tranquilamente con su familia y desarrollarse", agregó.



Las consultas de extranjeros que desean visitar a Uruguay y por ello averiguan cuáles serán las condiciones con vistas a la próxima temporada de verano están llegando "por miles" al país suramericano, había dicho la semana pasada Cardoso, de acuerdo a la agencia EFE.



Desde su punto de vista, hay una posibilidad para que Uruguay pueda recibir visitantes es que genere "corredores sanitarios turísticos", que garanticen "el buen estado sanitario de las personas que van a ingresar al territorio". Al respecto, indicó que su cartera estaba preparando un plan para que los visitantes que eventualmente ingresen al país lo hagan luego de hacerse un hisopado en su nación de origen, otro al momento de arribar a Uruguay y un tercero tras cumplir una cuarentena.