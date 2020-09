Científicos descubrieron un anticuerpo muy pequeño que "neutraliza" el Covid-19

Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, logró aislar una minúscula molécula biológica y la utilizó para elaborar un fármaco, conocido como Ab8, para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra el coronavirus.



Este componente de anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo, se utilizó para elaborar un fármaco, conocido como Ab8, con el objetivo de usarlo como un potencial tratamiento terapéutico y profiláctico contra el SARS-CoV-2.



"Este componente de anticuerpo no parece tener afinidad con ninguna de las proteínas humanas, por lo que no causa reacciones adversas", argumenta al comentar este estudio estadounidense el español José Ramos Vivas, microbiólogo del grupo de Biomedicina de la Universidad de Cantabria y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. No obstante, cabe subrayar que "aún se encuentra en fase I y todavía tiene que dar el paso al ensayo en humanos".



Ab8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC) y la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB) en Galveston, así como de la Universidad Británica de Columbia y la Universidad de Saskatchewan.



"Ab8 no sólo tiene potencial como terapia para la Covid-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por coronavirus", explica uno de los científicos del estudio, John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de Pitt y UPMC. "Los anticuerpos de mayor tamaño han actuado contra otras enfermedades infecciosas y han sido bien tolerados, lo que nos da la esperanza de que podría ser un tratamiento eficaz para los pacientes con Covid-19 y para la protección de aquellos que nunca han tenido la infección y no son inmunes", añade el investigador principal, Xianglei Liu.